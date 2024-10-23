Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Indra Sjafri Pilih Jepang Jadi Tempat TC Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |02:09 WIB
Alasan Indra Sjafri Pilih Jepang Jadi Tempat TC Timnas Indonesia U-20
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN Indra Sjafri pilih Jepang jadi tempat pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 terungkap. Indra Sjafri mengatakan kedekatan hubungan baik PSSI dan Federasi Sepakbola Jepang (JFA) menjadi faktor utama pemilihan lokasi TC. Hal itu agar program Timnas Indonesia berlangsung maksimal.

"Sehubung hubungan PSSI dan JFA yang cukup bagus. Jadi, kami gampang untuk mencari lawan (uji coba)," kata Indra Sjafri di Jakarta belum lama ini.

Timnas Indonesia U-20

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI itu mengatakan TC itu akan diikuti 30 pemain yang mayoritas telah memperkuat Timnas Indonesia U-20. Fokus TC timnya itu untuk melihat perkembangan pemainnya lebih detail.

"Uji coba mau melihat kualitas 30 pemain," tutur Indra Sjafri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.webp
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/10/luciano_spalletti.jpg
Jelang Kehadiran Luciano Spalletti, Juventus Malah Dapat Kabar Buruk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement