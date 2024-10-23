Alasan Indra Sjafri Pilih Jepang Jadi Tempat TC Timnas Indonesia U-20

ALASAN Indra Sjafri pilih Jepang jadi tempat pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 terungkap. Indra Sjafri mengatakan kedekatan hubungan baik PSSI dan Federasi Sepakbola Jepang (JFA) menjadi faktor utama pemilihan lokasi TC. Hal itu agar program Timnas Indonesia berlangsung maksimal.

"Sehubung hubungan PSSI dan JFA yang cukup bagus. Jadi, kami gampang untuk mencari lawan (uji coba)," kata Indra Sjafri di Jakarta belum lama ini.

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI itu mengatakan TC itu akan diikuti 30 pemain yang mayoritas telah memperkuat Timnas Indonesia U-20. Fokus TC timnya itu untuk melihat perkembangan pemainnya lebih detail.

"Uji coba mau melihat kualitas 30 pemain," tutur Indra Sjafri.