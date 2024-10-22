Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Pasaran Muhammad Tahir, Pemain PSBS Biak yang Heboh Jumlah Assist-nya Melebihi Thom Haye di Awal Musim 2024-2025!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |22:07 WIB
Segini Harga Pasaran Muhammad Tahir, Pemain PSBS Biak yang Heboh Jumlah Assist-nya Melebihi Thom Haye di Awal Musim 2024-2025!
Simak harga pasaran Muhammad Tahir yang jumlah assist-nya lebih dari Thom Haye (Foto: Instagram/@muhammadtahir.32)
SEGINI harga pasaran Muhammad Tahir, pemain PSBS Biak yang heboh jumlah assist-nya melebihi Thom Haye di awal musim 2024-2025! Tentu saja, jumlahnya jomplang.

Tahir telah mengemas tiga assist dalam 6 penampilannya bersama PSBS Biak di Liga 1 musim itu. Assist pertamanya dicetak saat timnya menang 3-1 atas Persija Jakarta. Kala itu, ia memberikan umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Julian Velazquez di menit 72.

Muhammad Tahir

Dua assist lainnya Tahir ciptakan saat tim berjuluk Badai Pasifik mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-2. Sepasang assist yang diciptakan menjadi dua gol oleh pemain asing mereka, Alexsandro.

Berbeda dengan Tahir, gelandang andalan Timnas Indonesia, Thom Haye, justru belum mencetak gol maupun assist di Eredivisie musim ini. Parahnya lagi, dalam lima laga yang dimainkan, The Professor belum meraih satu kemenangan pun bersama Almere City.

Tercatat, dalam lima laga di mana Haye ikut bermain, Almere City hanya meraih dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan. Tak ayal, tim berjuluk Schapenkoppen terpuruk di posisi ke-17 klasemen Eredivisie musim ini.

Melihat perbedaan statistik Tahir dan Haye, sejumlah netizen tanah air pun membandingkan keduanya dengan nuansa sarkas. Mereka meledek sang pemain dengan menyebut ada 99 panggilan tak terjawab dari Shin Tae-yong seakan dipanggil ke Timnas Indonesia.

Namun perlu diketahui, Liga 1 dan Eredivisie adalah dua liga dengan level yang sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, kedua pemain tersebut tidak dapat dibandingkan hanya melihat dari segi statistik tanpa melihat faktor lain.

