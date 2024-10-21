Masyarakat Indonesia Heboh Jumlah Assist Muhammad Tahir Melebihi Thom Haye di Awal Musim 2024-2025!

Thom Haye belum mencetak gol maupun assist bersama Almere City musim ini. (Foto: Instagram/@thomhaye)

MASYARAKAT Indonesia heboh bercampur nada sarkasme saat membagikan statistik Muhammad Tahir (PSBS Biak) dan Thom Haye (Almere City) di awal musim 2024-2025. Akun TikTok @agus.rismawan memasang muka kaget ketika tahu jumlah assist Muhammad Tahir jauh lebih banyak ketimbang Thom Haye.

“99 panggilan tak terjawab dari STY,” tulis @agus.rismawan di caption unggahannya, seakan-seakan Shin Tae-yong telah menghubungi Muhammad Tahir untuk memperkuat Timnas Indonesia.

(Masyarakat Indonesia heboh lihat statistik Thom Haye dan Muhammad Tahir. (Foto: TikTok/@agus.rismawan)

Di Liga 1 2024-2025, Muhammad Tahir telah mencetak tiga assist dari enam pertandingan bersama PSBS Biak. Ia mencetak assist pertamanya saat PSBS Biak menang 3-1 atas Persija Jakarta di pekan keempat Liga 1 2024-2025, Kamis 12 September 2024.

Selain itu, gelandang 30 tahun ini juga mencetak dua assist saat PSBS Biak menang 3-2 atas Semen Padang di pekan kedelapan Liga 1 2024-2025, Jumat 18 Oktober 2024. Bagaimana dengan Thom Haye?

Dari lima pertandingan Eredivisie 2024-2025 bersama Almere City, Thom Haye belum mencetak gol maupun assist. Kesimpulannya, Liga 1 jelas tak bisa dibandingkan dengan Eredivisie.

Liga Indonesia saat ini hanya menempati peringkat 27 dari 47 negara Asia. Sementara itu, Eredivisie menempati peringkat enam dari 55 negara UEFA.