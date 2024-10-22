4 Pesepakbola Asia Termahal di Eredivisie 2024-2025, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia!

4 pesepakbola Asia termahal di Eredivisie 2024-2025 akan diulas Okezone. Salah satunya ada bintang Timnas Indonesia, Mees Hilgers.

Sejumlah pemain bintang di Asia turut mentas di ajang sepakbola tertinggi di Belanda, yakni Eredivisie 2024-2025. Kiprah manis mereka di sana membuat harga pasaran sejumlah pemain melejit tinggi. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pesepakbola Asia termahal di Eredivisie 2024-2025:

4. Kodai Sano





Salah saru pesepakbola Asia termahal di Eredivisie 2024-2025 adalah Kodai Sano. Pemain asal Jepang ini direkrut NEC Nijmegen.

Kodai Sano direkrut pada musim panas 2023. Dia total sudah mentas di 38 laga dalam berbagai kompetisi bersama NEC Nijmegen dengan membukukan 7 gol dan 3 assist. Harga pasaran Kodai Sano berada di angka 5 juta euro Rp84 miliar.

3. Hwang In Beom





Di urutan ketiga, ada Hwang In Beom. Pemain asal Korea Selatan ini diketahui dikontrak klub asal Belanda, yakni Feyenoord, sejak musim panas 2024.

Hwang In Beom langsung jadi andalan di klub tersebut dengan tercatat sudah mentas di 13 laga dalam berbagai kompetisi musim ini. Gelandang Korsel itu pun bisa membukukan 1 gol dan 6 assist. Harga pasaran Hwang In Beom kini berada di angka 10 juta euro atau sekira Rp167 miliar.