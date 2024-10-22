Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pulang ke Korea Selatan Berguru ke Pelatih Legenda demi Antar Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Jepang?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |15:44 WIB
Shin Tae-yong Pulang ke Korea Selatan Berguru ke Pelatih Legenda demi Antar Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Jepang?
Shin Tae-yong berguru ke pelatih legenda Korsel demi antar Timnas Indonesia menang atas Jepang. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong pulang ke Korea Selatan berguru ke pelatih legenda demi antar Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB? Sekjen PSSI Yunus Nusi membocorkan Shin Tae-yong saat ini berada di Korea Selatan.

"Sekembali beliau dari Korea Selatan (akan dievaluasi), lagi istirahat beliau. Belum tahu (berapa lama) saya tidak tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya," kata Yunus Nusi di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

Shin Tae-yong saat ini berada di Korea Selatan. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong saat ini berada di Korea Selatan. (Foto: PSSI)

Tidak diketahui secara pasti kenapa Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan. Jika alasannya cuma ingin istirahat tentu sangat riskan, mengingat laga melawan Jepang hanya sekira tiga minggu dari sekarang.

Apakah Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan tak sekadar beristirahat melainkan berguru taktik kepada pelatih legenda asal Korea Selatan, Huh Jung-moo? Pelatih yang satu ini bukanlah sosok sembarangan.

Di periode pertamanya menangani Timnas Korea Selatan pada 1998-2000, Huh Jung-moo mengantarkan Park Ji-sung dan kawan-kawan finis ketiga di Piala Asia 2000. Namun, pencapaian Huh Jung-moo paling mencolok di periode kedua menangani skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- pada 2008-2010.

Huh Jung-mon mengantarkan Timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur (EAFF) 2008 dan meloloskan Son Heung-min dan kawan-kawan ke 16 besar Piala Dunia 2010. Di periode keduanya menangani Timnas Korea Selatan, Huh Jung-moo mencetak prestasi luar biasa lain.

