Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Jepang dan Arab Saudi, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C jika menang melawan Jepang dan Arab Saudi. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kondisi ini terjadi.

Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang dan Arab Saudi. Andai kondisi ini terjadi, Koleksi angka Timnas Indonesia setelah melakoni enam pertandingan adalah sembilan poin.

(Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang dan Arab Saudi. (Foto: PSSI)

Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong mesti berharap hasil matchday kelima Grup C yang mempertemukan Australia vs Arab Saudi berakhir imbang, begitu juga dengan Bahrain vs China. Mesti kesannya agak mustahil, Arab Saudi dan China kerap jago dalam kondisi terjepit.

Arab Saudi menang 2-1 di markas China meski bermain dengan 10 orang sejak menit 30. Sementara itu, China dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-1 atas Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C.

Tak sampai di situ Timnas Indonesia harus bergantung kepada hasil pertandingan lain. Skuad Garuda mesti berharap di matchday keenam Grup C Jepang menang di markas China, serta laga Bahrain vs Australia berakhir imbang.

Jika kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia akan duduk di posisi dua dengan sembilan angka. Posisi dua merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.