HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kevin Diks dan Jordi Amat, Pesepakbola yang Ternyata Sama-Sama Punya Garis Keturunan Raja di Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |15:02 WIB
Kisah Kevin Diks dan Jordi Amat, Pesepakbola yang Ternyata Sama-Sama Punya Garis Keturunan Raja di Indonesia
Jordi Amat dan Kevin Diks ternyata sama-sama punya darah keturunan Raja di Indonesia (Foto: Instagram/@jordiamat5)
KISAH Kevin Diks dan Jordi Amat, pesepakbola yang ternyata sama-sama punya garis keturunan Raja di Indonesia, menarik untuk diulas. Siapa sangka, keduanya akan menjadi rekan setim di Timnas Indonesia.

Amat memiliki garis keturunan dari raja Kerajaan Siau yang berada di Sulawesi Utara, yakni MD Kansil yang merupakan raja ke-17 di kerajaan tersebut. Raja ini diketahui memimpin wilayah tersebut pada kurun waktu 1895 hingga 1909.

Jordi Amat

Garis keturunan Jordi ini bisa diruntut dengan jelas hingga sampai pada bek tengah andalan Shin Tae-yong itu. Konon di masa hidupnya, MD Kansil memiliki lima orang istri yang masing-masing bernama Rachel Doali, Abigael Ponto, Agustina Ponto, Kadio, dan Bembeng.

Garis keturunan Amat ini diturunkan dari istri MD Kansil yang bernama Agustina Ponto. Agustina dan Kansil memiliki seorang putri yang diberi nama Francine Kansil. Anak ini kemudian menikah dengan pria berdarah Spanyol-Filipina.

Dari pernikahan itu, lahirlah dua orang anak bernama Isje Villanueva dan Etty Villanueva. Dari sana, Isje kemudian menikah dengan seorang Direktur Utama Perusahaan Kereta Api bernama Willie Mass.

Dari pernikahan itu lahirlah Jag Amat Maas. Jag kemudian menikah dengan Liran Amat Maas yang kemudian melahirkan seorang Jordi Amat beserta ketiga adiknya. Dari silsilah ini, sangat jelas ia merupakan keturunan raja Kerajaan Siau ke-17 yakni MD Kansil.

Berbeda dengan Jordi, silsilah keturunan kerajaan Kevin Diks masih kurang jelas. Namun jika melihat namanya yang mengandung unsur Bakarbessy, maka jelas jika pemain FC Copenhagen itu adalah keturunan kerajaan Waai.

