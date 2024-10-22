Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Matchday Kedua: Filipina Kena Bantai 8-0, Korea Selatan Cukur Bhutan 5-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |05:36 WIB
Timnas Korea Selatan U-17 menang 5-0 atas Bhutan U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: Instagram/@thekfa)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di matchday kedua akan diulas Okezone. Matchday kedua Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 digelar pada Senin, 21 Oktober 2024.

Para kontestan dari Grup A-C sudah melakoni pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sejak Sabtu, 19 Oktober 2024. Mereka tampil lebih dulu karena peserta Grup A-C lebih banyak ketimbang grup lain, yang mana berisikan lima tim.

Timnas Indonesia U-17 yang tergabung di Grup G baru main Rabu, 23 Oktober 2024. (Foto: PSSI)

Sementara itu, peserta Grup D-J berisikan empat tim (pengecualian Grup H hanya berisikan tiga tim karena Lebanon U-17 memutuskan mundur efek perang yang terjadi di negara mereka). Lantas, bagaimana dengan hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di matchday kedua yang berlangsung kemarin?

Dari Grup A, Iran U-17 menghajar Hong Kong U-17 dengan skor 7-1. Bagi Hong Kong, ini merupakan yang kedua bagi mereka menjadi korban pembantaian. Sebelumnya di laga pertama Grup A, wakil Asia Timur ini tumbang 2-8 dari Korea Utara.

Di laga lain Grup A, Korea Utara menang 2-1 atas Suriah. Korea Utara U-17 berhasil menyapu bersih dua laga awal Grup A dengan kemenangan.

Lanjut ke Grup B ada tuan rumah Kamboja yang menang tipis 1-0 atas Makau. Ini merupakan kemenangan kedua bagi Kamboja setelah sebelumnya di laga pertama Grup B, wakil Asia Tenggara ini menang 1-0 atas Bangladesh.

