Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diberi Target Juara Piala AFF Futsal 2024, Timnas Futsal Indonesia Penuh Semangat Tatap TC di Thailand!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |00:55 WIB
Diberi Target Juara Piala AFF Futsal 2024, Timnas Futsal Indonesia Penuh Semangat Tatap TC di Thailand!
Iqbal Iskandar antusiasi tatap Piala AFF Futsal 2024. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

TIMNAS Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) sekaligus menggelar tiga laga uji coba selama di Thailand sebelum tampil di Piala AFF Futsal 2024 yang dilangsungkan di Kota Nakhon Ratchasima, Thailand, pada 2-10 November 2024. Tercatat, skuad asuhan Hector Souto itu akan menantang tiga klub lokal Thailand, yakni Thammasat Stallion, Black Pearl United, dan Hongyen Thakam.

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Iqbal Iskandar, optimistis permainan Timnas Futsal Indonesia semakin matang kelar melakoni tiga laga uji coba tersebut. Karena itu, ia sangat antusias menatap pemusatan latihan dan Piala AFF Futsal 2024 yang digelar di Thailand.

Iqbal Iskandar antusias tatap Piala AFF Futsal 2024. (Foto: Andri Bagus Syaeful/MPI)

(Iqbal Iskandar antusias tatap Piala AFF Futsal 2024. (Foto: Andri Bagus Syaeful/MPI)

"Saya rasa tim dalam kondisi baik. Kami selalu mematuhi arahan pelatih," kata Iqbal di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

"Kami akan melakukan uji coba sebagai pemanasan sebelum Piala AFF Futsal 2024. Itu sangat membantu kami agar semakin siap," lanjutnya.

Sementara itu, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tiga laga uji coba itu sangat ideal dengan waktu yang ada. Sebab, tim asuhannya dibebani target juara di ajang Piala AFF Futsal 2024.

"Karena saya tidak peduli terlalu banyak tentang hasil di uji coba nanti, yang saya pikirkan adalah memiliki tim kuat yang akan main di Piala AFF 2024 nanti dengan baik," tegas juru taktik asal Spanyol ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179911/hector_souto-PgQ1_large.jpg
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19: Diisi Pelatih Lokal Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172080/update_ranking_fifa_timnas_futsal_indonesia_setelah_four_nations_cup_2025_dan_cfa_international_tournament_2025_timnasfutsal-kVvX_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah CFA International Tournament 2025 dan Four Nations Cup 2025 Diumumkan Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/51/3171394/link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_latvia_di_four_nations_cup_2025_timnasfutsal-0a1T_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Latvia di Final Four Nations Cup 2025: Laga Penentuan, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171349/klasemen_sementara_four_nations_cup_2025_kelar_timnas_futsal_indonesia_vs_belanda_timnasfutsal-3pGX_large.jpg
Klasemen Sementara Four Nations Cup 2025 Kelar Timnas Futsal Indonesia vs Belanda: Skuad Garuda Selangkah Lagi Juara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/08/penasihat_semen_padang_fc_andre_rosiade.jpg
Andre Rosiade Heran PSSI Belum Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement