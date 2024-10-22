Diberi Target Juara Piala AFF Futsal 2024, Timnas Futsal Indonesia Penuh Semangat Tatap TC di Thailand!

TIMNAS Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) sekaligus menggelar tiga laga uji coba selama di Thailand sebelum tampil di Piala AFF Futsal 2024 yang dilangsungkan di Kota Nakhon Ratchasima, Thailand, pada 2-10 November 2024. Tercatat, skuad asuhan Hector Souto itu akan menantang tiga klub lokal Thailand, yakni Thammasat Stallion, Black Pearl United, dan Hongyen Thakam.

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Iqbal Iskandar, optimistis permainan Timnas Futsal Indonesia semakin matang kelar melakoni tiga laga uji coba tersebut. Karena itu, ia sangat antusias menatap pemusatan latihan dan Piala AFF Futsal 2024 yang digelar di Thailand.

(Iqbal Iskandar antusias tatap Piala AFF Futsal 2024. (Foto: Andri Bagus Syaeful/MPI)

"Saya rasa tim dalam kondisi baik. Kami selalu mematuhi arahan pelatih," kata Iqbal di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

"Kami akan melakukan uji coba sebagai pemanasan sebelum Piala AFF Futsal 2024. Itu sangat membantu kami agar semakin siap," lanjutnya.

Sementara itu, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tiga laga uji coba itu sangat ideal dengan waktu yang ada. Sebab, tim asuhannya dibebani target juara di ajang Piala AFF Futsal 2024.

"Karena saya tidak peduli terlalu banyak tentang hasil di uji coba nanti, yang saya pikirkan adalah memiliki tim kuat yang akan main di Piala AFF 2024 nanti dengan baik," tegas juru taktik asal Spanyol ini.