Ini Alasan Hector Souto Tak Tertarik Ada Pemain Naturalisasi di Timnas Futsal Indonesia

JAKARTA – Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, tak tertarik menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Alasannya sederhana, hal itu karena Hector Souto sudah puas dengan skuad Timnas Futsal Indonesia saat ini.

Timnas Futsal Indonesia akan mentas di Piala AFF Futsal 2024 pada 2-10 November mendatang di Thailand. Souto membawa 16 pemain untuk bertarung di turnamen tersebut.

Nama-nama beken seperti Evan Soumilena, Samuel Eko, Samuel Amos hingga Iqbal Iskandar berada di dalam Skuad Garuda yang akan berlaga di Piala AFF Futsal 2024. Kesemua 16 pemain yang dipanggil oleh Souto merupakan pemain lokal.

Berbeda dengan Timnas Sepakbola Indonesia yang sedang gencar merekrut pemain keturunan dari Eropa, Souto menilai Timnas Futsal Indonesia tak butuh pemain naturalisasi. Dia sudah puas dengan kualitas pemain yang dimilikinya saat ini.

“Saya sangat senang dengan para pemain saya sekarang. Saya tidak butuh mendatangkan siapa pun (naturalisasi),” kata Souto kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2024).