HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Michael Victor Sianipar Pede Timnas Futsal Indonesia Bakal Juara Piala AFF Futsal 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |17:27 WIB
Timnas Futsal Indonesia siap hadapi Piala AFF Futsal 2024. (Foto: Andri Bagus/MPI)
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, percaya diri Timnas Futsal Indonesia bakal menjuarai Piala AFF Futsal 2024. Pasalnya Timnas Futsal Indonesia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut turnamen futsal antar negara Asia Tenggara tersebut.

Apalagi sebelum tampil di Piala AFF Futsal 2024 itu, Skuad Garuda -julukan Timnas Futsal Indonesia- akan terlebih dahulu melakukan pemusatan latihan (TC) di Thailand pada Selasa 22 Oktober 2024 besok. Timnas Futsal Indonesia poun sudah dilepas Menteri Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Senin (21/10/2024).

Michael Victor Sianipar mengatakan sebelumnya Timnas Futsal Indonesia juga sudah melakukan training camp. Menurutnya TC itu akan semakin mematangkan Timnas Futsal Indonesia dalam Piala AFF Futsal 2024 yang berlangsung di Thailand, pada 2-10 November 2024.

“Persiapannya sudah jauh lebih matang. Dua bulan kita sudah training camp dan berlatih. Kemarin juga melawan Malaysia sebagai pemanasan," kata Michael Victor Sianipar di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Timnas Futsal Indonesia

Pria berusia 33 berharap TC tersebut dapat berdampak besar untuk performa Timnas Futsal Indonesia dalam Piala AFF Futsal 2024. Hal itu agar pasukan Garuda dapat menjadi juara dalam ajang tersebut.

Halaman:
1 2
      
