HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia Siap Gelar TC di Thailand Jelang Piala AFF Futsal 2024, Bakal Lawan 3 Tim dalam Laga Uji Coba!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:42 WIB
Timnas Futsal Indonesia Siap Gelar TC di Thailand Jelang Piala AFF Futsal 2024, Bakal Lawan 3 Tim dalam Laga Uji Coba!
Timnas Futsal Indonesia bertolak ke Thailand besok. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Timnas Futsal Indonesia siap gelar pemusatan latihan (TC) di Thailand jelang mentas di Piala AFF Futsal 2024. Skuad Timnas Futsal Indonesia pun akan bertolak ke Thailand besok, Selasa 22 Oktober 2024 untuk menjalani TC selama sepekan.

Diketahui, Piala AFF Futsal 2024 akan digelar di Thailand pada 2-10 November 2024. Timnas Futsal Indonesia yang akan ambil bagian tergabung di Grup B bersama Australia, Myanmar, dan Kamboja.

Timnas Futsal Indonesia

Jelang ajang itu dimulai, pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, terus matangkan skuadnya. Timnas Futsal Indonesia pun dipastikannya akan melakukan rangkaian uji coba dalam TC di Thailand.

Laga uji coba ini dinilai Hector Souto sangat dibutuhkan Timnas Futsal Indonesia. Sebab, laga uji coba bisa jadi tolok ukur perkembangan tim dalam TC.

"Ya, tentu saja. Kami akan main lawan Thammasat (Stallion), Black Pearl United, dan (Hongyen) Thakam. Mereka adalah tiga tim yang kuat di Thailand saat ini," ucap Hector Souto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kita harus mulai membiasakan diri dengan gaya main Thailand. Karena salah satu lawan yang berpotensi kita lawan di semifinal dan final adalah Thailand," tambahnya

Halaman:
1 2
      
