Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 6-0 ke Gawang Malaysia di Friendly Match, Ketum FFI Michael Victor Sianipar Beri Apresiasi Tinggi

YOGYAKARTA – Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Timnas Futsal Malaysia dengan skor 6-0 dalam friendly match atau laga persahabatan. Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, pun memberi apresiasi tinggi kepada Timnas Futsal Indonesia.

Ya, Timnas Futsal Indonesia kembali menunjukkan superioritasnya dalam pertandingan persahabatan melawan Malaysia. Dalam pertandingan yang digelar di GOR Amongrogo, DI Yogyakarta, Minggu 13 Oktober 2024 malam WIB, Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Malaysia dengan skor telak 6-0.

Gol pembuka diciptakan oleh Firman Adriansyah pada menit ke-4. Kemudian, Runtuboy mencatatkan namanya di papan skor untuk gol kedua Timnas Futsal Indonesia pada menit ke-6.

Evan Soumilena tampil tak kalah gemilang. Dia mencatatkan hattrick alias tiga gol spektakuler. Sementara itu, satu gol tambahan datang dari Samuel Amos.

Kemenangan ini menunjukkan kekuatan dan konsistensi Timnas Futsal Indonesia di bawah arahan pelatih dan dukungan penuh masyarakat. Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim atas kemenangan ini.

“Kemenangan hari ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi timnas futsal kita. Saya sangat bangga dengan performa mereka yang terus menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Michael, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Senin (14/10/2024).