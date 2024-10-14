Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 6-0 ke Gawang Malaysia di Friendly Match, Ketum FFI Michael Victor Sianipar Beri Apresiasi Tinggi

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |06:16 WIB
Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 6-0 ke Gawang Malaysia di Friendly Match, Ketum FFI Michael Victor Sianipar Beri Apresiasi Tinggi
Para pemain Timnas Futsal Indonesia kala berlaga. (Foto: FFI)
A
A
A

YOGYAKARTA Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Timnas Futsal Malaysia dengan skor 6-0 dalam friendly match atau laga persahabatan. Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, pun memberi apresiasi tinggi kepada Timnas Futsal Indonesia.

Ya, Timnas Futsal Indonesia kembali menunjukkan superioritasnya dalam pertandingan persahabatan melawan Malaysia. Dalam pertandingan yang digelar di GOR Amongrogo, DI Yogyakarta, Minggu 13 Oktober 2024 malam WIB, Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Malaysia dengan skor telak 6-0.

Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Malaysia

Gol pembuka diciptakan oleh Firman Adriansyah pada menit ke-4. Kemudian, Runtuboy mencatatkan namanya di papan skor untuk gol kedua Timnas Futsal Indonesia pada menit ke-6.

Evan Soumilena tampil tak kalah gemilang. Dia mencatatkan hattrick alias tiga gol spektakuler. Sementara itu, satu gol tambahan datang dari Samuel Amos.

Kemenangan ini menunjukkan kekuatan dan konsistensi Timnas Futsal Indonesia di bawah arahan pelatih dan dukungan penuh masyarakat. Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim atas kemenangan ini.

“Kemenangan hari ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi timnas futsal kita. Saya sangat bangga dengan performa mereka yang terus menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Michael, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Senin (14/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173067/black_steel_fc_juara_tiga_futsal_super_cup_2025_usai_menaklukkan_bintang_timur_surabaya_5_2-e0jI_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Evan Soumilena Hattrick, Black Steel FC Juara 3 Usai Gilas Bintang Timur Surabaya 5-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172927/fafage_banua_menyikat_bintang_timur_surabaya_5_4_di_futsal_super_cup_2025-iXV6_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Fafage Banua Sikat Bintang Timur Surabaya 5-4!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/gelandang_kevin_de_bruyne_kanan.jpg
Bukan Lagi Raja Assist, Kevin De Bruyne Dapat Peran Baru di Napoli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement