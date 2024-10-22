Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA
878

Momen Heroik Tim Medis Persebaya Surabaya Bantu Gelandang Persib Bandung Tyronne Del Pino yang Kolaps di Lapangan

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |01:12 WIB
Momen Heroik Tim Medis Persebaya Surabaya Bantu Gelandang Persib Bandung Tyronne Del Pino yang Kolaps di Lapangan
Tim medis Persebaya Surabaya bergerak cepat mengamankan Tyronne Del Pino yang pingsan (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

MOMEN heroik tim medis Persebaya Surabaya bantu gelandang Persib Bandung Tyronne Del Pino yang kolaps di lapangan, menarik untuk dilihat. Sebab, sang pemain langsung siuman sebelum sampai di rumah sakit.

Tyronne pingsan pada menit-menit akhir laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat 18 Oktober 2024 sore WIB. Ia terjatuh tepat di depan bangku cadangan Bajul Ijo.

Tyronne Del Pino

Tanpa pikir panjang, tim medis Persebaya yakni dr. Ahmad Ridhoi dan fisioterapi Dani Maulana langsung memberikan respon pertolongan pertama dengan cepat. Hal itu terbukti tepat.

"Saya dan Dani langsung lari ketika Tyronne jatuh dengan tidak sadar diri," ucap dr. Ridhoi, dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Selasa (22/10/2024).

Tindakan pertama yang dilakukan adalah memastikan jalur pernapasan pemain berusia 33 tahun itu tidak terhambat. Sementara, Dani membantu membuka mulut Tyronne.

"Pertama kali kami lakukan memastikan jalan napas tidak tertutup karena lidah sempat tertelan, Dani membantu membuka mulut dan memposisikan miring badan karena mulut susah untuk dibuka," kata dr. Ridhoi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.webp
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/pelatih_juventus_igor_tudor_foto_x_juventus.jpg
Terungkap! Ini 3 Alasan Utama Igor Tudor Dipecat Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement