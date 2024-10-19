Advertisement
LIGA INDONESIA

Kondisi Terkini Tyronne Del Pino yang Sempat Kolaps di Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |08:02 WIB
Tyronne Del Pino sempat kolaps di laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG – Kondisi terkini Tyronne Del Pino yang sempat kolaps di laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akhirnya terungkap. Ia dikonfirmasi baik-baik saja usai laga pekan ke delapan Liga 1 2024-2025 itu.

Insiden mengerikan itu terjadi tepat pada menit 84 laga di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 18 Oktober 2024 sore WIB. Saat itu Tyronne tanpa sengaja menahan bola yang disepak Andre Oktaviansyah dengan wajahnya.

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Alhasil, pemain asal Spanyol itu seketika tumbang dan langsung tidak sadarkan diri. Setelah mendapatkan penanganan dari tim medis, Tyronne akhirnya siuman.

Meski demikian, sang pemain tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus meninggalkan lapangan dengan ditandu. Perannya digantikan Adam Alis di menit 86.

Pelatih Bojan Hodak bersyukur insiden yang terjadi tidak terlalu buruk bagi Tyronne. Bahkan, saat itu juga pemainnya sudah bisa berkomunikasi.

“Ketika mereka (tim medis) membawanya keluar, dia berkata, ‘Coach, saya baik-baik saja,’” ungkap Hodak usai laga, dikutip Sabtu (19/10/2024).

“Jadi saya rasa dia hanya blackout karena bola menghantam wajahnya secara langsung dan mungkin dalam 2-3 hari dia sudah membaik dan pulih. Saya akan menyampaikannya kepada kalian nanti,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Di sisi lain, dokter Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani menjelaskan, bola yang dilesatkan Andre tepat mengenai tulang rahang atau tulang pipi Tyronne. Hal itu membuat sang pemain langsung tak sadarkan diri.

