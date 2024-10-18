Advertisement
LIGA INDONESIA

Persib Bandung Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya, Bojan Hodak Bahagia Bukan Main

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |22:00 WIB
Persib Bandung Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya, Bojan Hodak Bahagia Bukan Main
Persib Bandung menang 2-0 atas Persebaya Surabaya. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tengah bahagia bukan main karena timnya menang 2-0 atas Persebaya Surabaya di pekan kedelapan Liga 1 2024-2025, pada Jumat (18/10/2024) malam WIB. Baginya hasil itu bukan hanya tiga poin saja, ia merasa senang karena Persib dapat bermain luar biasa di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, selama 90 menit.

“Ini kemenangan yang bagus, tiga poin yang bagus dan clean sheet,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan, Jumat (18/10/2024).

Bojan Hodak memuji pertahanannya yang tidak memberikan celah kepada Persebaya untuk bisa membahayakan gawang yang dijaga Kevin Ray Mendoza. Pada akhirnya Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan.

“Kami mendominasi, kami bisa mencetak gol, kami menguasai permainan dan Edo (Febriansah) mencetak gol cantik. Setelah itu pada dasarnya kami hanya lebih fokus pada serangan balik untuk bisa mencetak gol kedua dan menuntaskan pertandingan,” tuturnya.

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (ig/persib)

Ya, Persib berhasil mencetak gol pembuka melalui tendangan jarak jauh Edo Febriansah di menit 22. Setelah itu Ciro Alves mencetak gol keduanya di menit 71, sehingga laga berakhir dengan skor 2-0.

Pelatih asal Kroasia tersebut membenarkan terjadi perubahan taktik dalam menghadapi Persebaya ini. Hal itu dilakukan demi bisa mengantisipasi permainan dari Bajul Ijo.

Halaman:
1 2
      
