HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Yunus Nusi Optimis Timnas Indonesia U-17 Bisa Tiru Prestasi Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |21:06 WIB
Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Yunus Nusi Optimis Timnas Indonesia U-17 Bisa Tiru Prestasi Timnas Indonesia U-20
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi, mendoakan hasil terbaik untuk Timnas Indonesia U-17 yang akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Ia percaya pasukan Nova Arianto itu bisa mengikuti jejak Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri yang baru saja lolos ke Piala Asia.

Dalam waktu dekat, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan menantang Kuwait U-17 di Stadion Al Ahmadi, Kuwait, Rabu (23/10/2024) mendatang. Ini merupakan laga pertama Timnas Indonesia U-17 di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Jelang laga tersebut, Yunus Nusi mengatakan PSSI terus berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. Komunikasi itu untuk mengetahui kesiapan mereka untuk tampil dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

"Barusan Nova komunikasi lagi dengan kami, kami juga menanyakan langsung kabar anak-anak, insyaallah mereka juga dalam kondisi yang sehat," kata Yunus Nusi di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Timnas Indonesia U-17

Pria berusia 54 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 pasti akan menampilkan performa terbaiknya dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Sebab, mereka ingin mencapai target dengan lolos ke Piala Asia U-17 2025.

Halaman:
1 2
      
