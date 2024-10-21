Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cuma Butuh 16 Bulan, Lionel Messi Sah Jadi Top Skor Sepanjang Masa Inter Miami!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:38 WIB
Cuma Butuh 16 Bulan, Lionel Messi Sah Jadi Top Skor Sepanjang Masa Inter Miami!
Lionel Messi kala membela Inter Miami. (Foto: Inter Miami)
A
A
A

LIONEL Messi sah jadi top skor sepanjang masa Inter Miami. Hebatnya, La Pulga -julukan Lionel Messi- menorehkan catatan manis ini cuma butuh waktu 16 bulan.

Dilansir dari akun X @centregoals, Senin (21/10/2024), Lionel Messi total sudah membukukan 33 gol bersama Inter Miami. Koleksi gol ini dicetak Messi dalam 36 pertandingan saja di berbagai kompetisi bersama Inter Miami.

Lionel Messi

Rinciannya, ada 21 gol yang dicetak Messi kala mentas di MLS atau Liga Amerika Serikat. Lalu, ada 10 gol di pentas Leagues Cup. Kemudian, dua gol lain dicetak megabintang asal Argentina ini di ajang CONCACAF Champions Cup.

Dengan begitu, nama Lionel Messi langsung merangsek ke posisi teratas dalam daftar top skor sepanjang masa Inter Miami. Dia melewati sejumlah pemain bintang lain yang pernah membela Inter Miami.

Di antaranya, Messi berhasil melewati catatan Gonzalo Higuain saat membela Inter Miami. Eks bintang Juventus itu ada di urutan ketiga dengan catatan 29 gol dari 70 penampilannya bersama Inter Miami.

Sementara itu, posisi kedua dalam daftar top skor sepanjang masa Inter Miami diisi oleh Leonardo Campana. Dia total mencetak 32 gol dari 98 penampilannya bersama Inter Miami.

Tak ayal, pencapaian Lionel Messi ini menjadi luar biasa. Apalagi, dia diketahui belum lama gabung Inter Miami.

Halaman:
1 2
      
