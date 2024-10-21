Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Nova Arianto Tak Hanya Perkuat Strategi dan Fisik Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:00 WIB
Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Nova Arianto Tak Hanya Perkuat Strategi dan Fisik Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto, menyiapkan mental dan psikologi anak asuhnya jelang hadapi Kuwait U-17. Dua hal itu dipersiapkan oleh Nova agar skuad Garuda Muda bisa memberikan penampilan terbaiknya.

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto memastikan pasukannya tak hanya fokus kepada strategi dan fisik saja untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2024. Tetapi ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni soal mental dan psikologi para pemain Garuda Asia.

Timnas Indonesia U-17 akan menantang Kuwait U-17 di Stadion Al Ahmadi, Kuwait, Rabu (23/10/2024) mendatang. Ini merupakan laga pertama skuad Garuda Nusantara di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Nova sadar betul ancaman yang akan diberikan Kuwait U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah. Karena itu, dia sangat mewaspadai skuad muda berjuluk Al Azraq itu.

Timnas Indonesia U-17

“Kami sangat mewaspadai Kuwait apalagi mereka bertindak sebagai tuan rumah,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia, Senin (21/10/2024).

Nova sudah menyiapkan cara agar Timnas Indonesia U-17 keok di laga awal. Asisten Shin Tae-yong ini menyiapkan mental dan psikologis Mathew Baker cs sebaik mungkin.

