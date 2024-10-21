Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Nova Arianto Tak Hanya Perkuat Strategi dan Fisik Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto, menyiapkan mental dan psikologi anak asuhnya jelang hadapi Kuwait U-17. Dua hal itu dipersiapkan oleh Nova agar skuad Garuda Muda bisa memberikan penampilan terbaiknya.

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto memastikan pasukannya tak hanya fokus kepada strategi dan fisik saja untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2024. Tetapi ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni soal mental dan psikologi para pemain Garuda Asia.

Timnas Indonesia U-17 akan menantang Kuwait U-17 di Stadion Al Ahmadi, Kuwait, Rabu (23/10/2024) mendatang. Ini merupakan laga pertama skuad Garuda Nusantara di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Nova sadar betul ancaman yang akan diberikan Kuwait U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah. Karena itu, dia sangat mewaspadai skuad muda berjuluk Al Azraq itu.

“Kami sangat mewaspadai Kuwait apalagi mereka bertindak sebagai tuan rumah,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia, Senin (21/10/2024).

Nova sudah menyiapkan cara agar Timnas Indonesia U-17 keok di laga awal. Asisten Shin Tae-yong ini menyiapkan mental dan psikologis Mathew Baker cs sebaik mungkin.