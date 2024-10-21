Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahagia, Pemain Go Ahead Eagles Dean James Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |09:36 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, Pemain Go Ahead Eagles Dean James Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!
Dean James (kiri) tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@dean11james)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, pemain Go Ahead Eagles Dean James tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Dalam wawancara via DM Instagram dengan akun @arsiptimnas, Dean James yang berposisi asli sebagai fullback kiri menjelaskan asal-usul darah Indonesia yang dimiliknya. Ia mengaku sang nenek lahir di Surabaya, jawa Timur.

Dean James tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@arsiptimnas)

Dean James tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@arsiptimnas)

“Nenek saya lahir di sana (Surabaya). Sejauh ini PSSI belum pernah menghubungi saya,” kata Dean James, Okezone mengutip dari akun @arsiptimnas.

“Saya terbuka untuk itu (memperkuat Timnas Indonesia). Bermain untuk tim Nasional adalah sebuah mimpi,” lanjut pesepakbola yang telah mencatatkan empat penampilan di Eredivisie 2024-2025 ini.

Jika PSSI mendekati Dean James, Shin Tae-yong semakin memiliki banyak pilihan di sektor kiri pertahanan. Saat ini Timnas Indonesia memiliki Sederet pemain top di sektor fullback kiri yakni Calvin Verdonk (NEC Nijmegen), Shayne Pattynama (KAS Eupen), Pratama Arhan (Suwon FC) dan Nathan Tjoe A-On (Swansea City).

Selain dapat dimainkan sebagai fullback kiri, Dean James juga dapat dioperasikan di area gelandang kiri hingga winger kanan. Pemain versatile seperti Dean James ini perannya sangat dibutuhkan Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
