Tak Lagi Pacaran dengan Nadia Raisya, Bintang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Galau?

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan tampaknya tengah patah hati sebab ia baru saja putus dengan pacarnya, yakni Nadia Raisya. Baik Nadia dan Marselino pun dikabarkan putus dengan baik-baik dan tetap saling support dengan karier mereka masing-masing.

Berakhirnya hubungan Marselino dengan kekasihnya itu dikonfirmasi langsung oleh Nadia lewat unggahan story berlangganan di Instagram-nya, @nadiaraysa, pada Sabtu (19/10/2024). Dia mengungkapkan bahwa dirinya dan Marselino sudah berpisah sejak dua pekan lalu.

“Halo semuanya, ada sedikit kabar yang mungkin mengecewakan kalian, aku dan Marsel sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sejak 2 minggu yang lalu. Jadi aku minta tolong sama kalian untuk tidak menyangkutpautkan aku dengan Marsel lagi,” tulis Nadia.

Nadia pun meminta para pengikutnya untuk menghormati keputusannya dan Marselino untuk berpisah. Dia juga ingin privasinya dan pemain Oxford United itu dihargai.

“Cukup support kehidupan pribadi kami masing-masing saja. Ini semua sudah menjadi keputusan aku dan Marsel, jadi tolong untuk hargai privasi kami berdua. Aku tidak berharap apa-apa kecuali yang terbaik untuk hidupnya,” lanjut Nadia.

Sebelumnya diketahui bahwa Marselino menjalin hubungan asmara dengan Nadia Raisya. Aktris dan juga Selebgram berusia 22 tahun itu pun mencuri perhatian publik saat memberikan dukungan langsung untuk sang kekasih saat mentas di Doha, Qatar, bersama Timnas Indonesia dalam Piala Asia U-23 2023.