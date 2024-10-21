Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Arkhan Kaka Pecahkan Rekor Marselino Ferdinan dan Resmi Jadi Pencetak Gol Termuda di Liga 1

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |11:18 WIB
Kisah Arkhan Kaka Pecahkan Rekor Marselino Ferdinan dan Resmi Jadi Pencetak Gol Termuda di Liga 1
Arkhan Kaka kala membela Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

KISAH Arkhan Kaka menarik diulas. Sebab, Arkhan Kaka baru saja pecahkan rekor Marselino Ferdinan dan resmi jadi pencetak gol termuda di Liga 1.

Hal itu dilakukan Arkhan Kaka saat membela klubnya, Persis Solo, melawan Borneo FC dalam pekan kedelapan Liga 1 2024-2025. Laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 19 Oktober 2024.

Arkhan Kaka

Dalam laga itu, Persis Solo meraih kemenangan secara dramatis dengan skor 3-2. Arkhan Kaka pun jadi penentu kemenangan Persis Solo.

Arkhan Kaka diketahui baru dimaimkan pada menit ke-82 untuk menggantikan Karim Rossi. Dia bisa langsung memberi kontribusi besar kepada tim dengan mencetak gol pada menit ke-90.

Gol Arkhan Kaka tercipta usai dirinya berhasil memanfaatkan umpan apik dari Ramadhan Sananta. Golnya langsung memastikan Persis menang tipis 3-2.

Kesuksesan ini membawa Arkhan Kaka menyabet status sebagai pemain termuda yang berhasil mencetak gol di era Liga 1. Dia melewati rekor bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637379/adu-kelas-petenis-dunia-di-atp-masters-1000-rolex-paris-masters-2025-nonton-streaming-di-vision-veg.webp
Adu Kelas Petenis Dunia di ATP Masters 1000: Rolex Paris Masters 2025, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/bek_fc_twente_mees_hilgers.jpg
Mees Hilgers Dilirik NEC Nijmegen, Alasannya Masuk Akal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement