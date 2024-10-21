Kisah Arkhan Kaka Pecahkan Rekor Marselino Ferdinan dan Resmi Jadi Pencetak Gol Termuda di Liga 1

KISAH Arkhan Kaka menarik diulas. Sebab, Arkhan Kaka baru saja pecahkan rekor Marselino Ferdinan dan resmi jadi pencetak gol termuda di Liga 1.

Hal itu dilakukan Arkhan Kaka saat membela klubnya, Persis Solo, melawan Borneo FC dalam pekan kedelapan Liga 1 2024-2025. Laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 19 Oktober 2024.

Dalam laga itu, Persis Solo meraih kemenangan secara dramatis dengan skor 3-2. Arkhan Kaka pun jadi penentu kemenangan Persis Solo.

Arkhan Kaka diketahui baru dimaimkan pada menit ke-82 untuk menggantikan Karim Rossi. Dia bisa langsung memberi kontribusi besar kepada tim dengan mencetak gol pada menit ke-90.

Gol Arkhan Kaka tercipta usai dirinya berhasil memanfaatkan umpan apik dari Ramadhan Sananta. Golnya langsung memastikan Persis menang tipis 3-2.

Kesuksesan ini membawa Arkhan Kaka menyabet status sebagai pemain termuda yang berhasil mencetak gol di era Liga 1. Dia melewati rekor bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.