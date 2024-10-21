Huni Papan Atas, PSM Makassar Kian Percaya Diri di Liga 1 2024-2025

PSM Makassar semakin percaya diri di Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)

MAKASSAR – PSM Makassar sukses menembus papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Juku Eja kini semakin percaya diri menatap kompetisi hingga akhir musim ini.

PSM baru saja menang 2-0 atas Madura United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga itu dimainkan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 18 Oktober.

Pelatih Bernardo Tavares mengatakan, kemenangan itu sangat penting untuk timnya dalam mengarungi Liga 1. Pasalnya, hasil positif tersebut menambah kepercayaan diri para pemain PSM.

"Menurut saya kemenangan ini menghasilkan sesuatu yang penting untuk kami bawa ke pertandingan berikutnya,” ujar Tavares, melansir dari laman resmi PT LIB, Senin (21/10/1024).

“Karena, kami melawan tim dengan pemain-pemain yang bagus,” imbuh pria asal Portugal itu.

Tavares mengatakan sangat senang PSM mendapatkan dukungan luar biasa dari suporter. Lantaran, dukungan itu menjadi pemantik semangat tim kebanggaan warga Makassar itu saat turun laga.