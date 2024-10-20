Profil Pascal Struijk, Bek Leeds United yang Kirim Kode Segera Perkuat Timnas Indonesia

PROFIL Pascal Struijk, bek Leeds United yang kirim kode segera perkuat Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab kode tersebut bisa saja didengar PSSI dan membuat Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda.

Lantas apa kode yang dimaksud? Semuanya bermula dari Pascak Struijk yang meninggalkan komentar ‘penyerang Indonesia’ di akun instagram rekannya di Leeds United, yakni Joel Piroe.

Piroe pun tampak membalas perbuatan Pascal Struijk. Sebab di ungguhan Struijk, Piroe turut berkomentar dengan membawa Timnas Indonesia, yakni ‘Indonesia is calling’ yang dapat diartikan Indonesia memanggil Pascal Struijk.

Tentunya banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang sadar keduanya hanya bercanda semata. Mengingat banyak fans Garuda yang beberapa kali meninggalkan komentar agar Pascal Struijk untuk segera memperkuat Timnas Indonesia.

Tampaknya Pascal Struijk dan Joel Piroe meledek fans Garuda karena melakukan hal yang sama. Namun, hal positifnya adalah Pascal Struijk menyadari bahwa dirinya sangat diminati oleh fans Garuda.

Lantas, itu bisa menjadi awalan yang baik untuk meyakinkan Pascal Struijk bahwa ia sangat dinantikan di Indonesia. Sebelumnya, Kevin Diks dan Mees Hilgers juga sering diminta netizen untuk perkuat Timnas Indonesia.