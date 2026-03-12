Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jersey Terbaru Timnas Indonesia Resmi Diluncurkan, Kelme Hadirkan Teknologi Tinggi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |21:16 WIB
Jersey Terbaru Timnas Indonesia Resmi Diluncurkan, Kelme Hadirkan Teknologi Tinggi
Jersey baru Timnas Indonesia. (Foto: Wikanto Arungbudoyo/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jersey baru Timnas Indonesia resmi diluncurkan. Seragam anyar tersebut akan dipakai pertama kali di FIFA Series 2026, 27 dan 30 Maret.

Peluncuran tersebut dilangsungkan di Plaza Utara Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/3/2026) malam WIB. Kelme selaku apparel resmi Timnas Indonesia menggelar acara bertajuk Leave Your Mark Fest untuk memeriahkan pengenalan kostum baru itu.

Jersey baru Timnas Indonesia Kelme

1. Dua Jenis Jersey

Dalam kesempatan kali ini, Kelme menghadirkan dua jenis kostum Timnas Indonesia secara langsung. Pertama, ada jersey player issue yang dilengkapi teknologi khusus yang dirancang untuk menunjang performa pemain di atas lapangan.

Sementara, edisi kedua adalah replica issue. Jenis ini akan hadir dengan kualitas tinggi tapi dengan harga yang terjangkau buat penggemar Timnas Indonesia. Kedua jenis menghadirkan seragam kandang dan tandang.

Striker Timnas Indonesia Hokky Caraka dan Kapten Timnas Putri Viny Silfianus didapuk untuk mengenalkan seragam kandang. Sedangkan, jersey tandang dibawakan oleh penggawa Timnas Futsal Indonesia Firman Ardiansyah dan Timnas Indonesia U-17 Mierza Fierjatullah.

Sedangkan, jersey kandang kiper dipakai oleh penjaga gawang Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibie. Lalu, seragam tandang dipakai kiper Timnas Indonesia U-17 Noah Leo Duvert.

2. Jersey Kandang dan Tandang

Sesuai tradisi, warna merah tetap dipertahankan sebagai identitas Timnas Indonesia untuk seragam kandang. Kelme menghadirkan kombinasi dengan garis putih di jersey yang akan dikenakan anak asuh John Herdman.

Garis warna putih terlihat di bagian depan dan juga kerah serta lengan. Adapun, kerah kali ini berbentuk bulat. Namun, aksen warna putih membuatnya jadi terlihat seperti v.

Sedangkan untuk tandang, Kelme memilih warna putih. Berbeda dengan jersey kandang, untuk seragam ini dilengkapi dengan motif batik di bagian depan. Lalu, bagian kerah dan lengan diberi warna merah.

Lalu, seragam kiper dipilih warna hijau untuk kandang dan biru untuk kostum tandang. Seluruh jersey ini akan digunakan oleh Timnas Indonesia putra dan putri serta Timnas Futsal Indonesia putra dan putri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/51/3206555/marc_klok-NhBV_large.jpg
Curi Perhatian John Herdman, Intip Statistik Marc Klok Bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/51/3206571/timnas_indonesia-jlgs_large.jpg
Siap-Siap! Jersey Baru Timnas Indonesia Diluncurkan Kelme Malam Ini, Dihadiri Shayne Pattynama hingga Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/51/3206552/eliano_reijnders-TGLY_large.jpg
Janji Eliano Reijnders Usai Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/51/3206549/presiden_fifa-FVh8_large.jpg
Presiden FIFA Soroti Pusat Latihan Timnas Indonesia di IKN: Indonesia Buat Kemajuan Luar Biasa!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/12/51/1685981/kemenpora-gandeng-lkbh-fh-ui-tangani-kasus-kekerasan-seksual-pada-atlet-rnv.webp
Kemenpora Gandeng LKBH FH UI Tangani Kasus Kekerasan Seksual pada Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/12/pedro_neto.jpg
Insiden Panas PSG vs Chelsea! Pedro Neto Dorong Ball Boy, Langsung Minta Maaf
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement