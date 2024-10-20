Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Cetak 3 Poin Perdana, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-17 saat menang 2-1 atas Qatar U-17 di laga uji coba. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang digelar di Abdullah Alkhalifah Al Shabah Stadium, Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

PSSI memfasilitasi Timnas Indonesia U-17 dengan pemusatan latihan yang mewah. Medio September 2024, Timnas Indonesia U-17 menggelar pemusatan latihan di Spanyol.

(Timnas Indonesia U-17 kalah 0-2 dari Swiss U-17. (Foto: Instagram/@pinatararena_)

Tak hanya berlatih, Zahaby Gholy dan kawan-kawan juga menggelar laga uji coba. Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 kalah 0-2 dari Swiss U-17, ditumbangkan Skotlandia U-17 dengan skor 1-6 dan 1-2, serta tewas 1-2 dari Real Murcia U-17.

Satu-satunya kemenangan dicetak Timnas Indonesia U-17 dengan menang 3-0 atas Kepulauan Faroe U-17. Menghadapi tim-tim di atas praktis meningkatkan kepercayaan diri Timnas Indonesia U-17 saat bersua perwakilan Asia.

Kelar pemusatan latihan di Spanyol, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- lanjut berlatih di Qatar pada awal Oktober 2024. Selama di Qatar, peringkat tiga Piala AFF U-16 2024 ini dua kali bertemu Qatar U-17.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 menang 2-1 serta bermain 1-1 dengan Qatar U-17! Kemenangan atas Qatar U-17 merupakan modal positif Timnas Indonesia U-17 sebelum menang atas Kuwait U-17.