Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab FIFA dan AFC Takkan Kabulkan Permintaan Bahrain yang Menolak Main di Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |16:57 WIB
Penyebab FIFA dan AFC Takkan Kabulkan Permintaan Bahrain yang Menolak Main di Indonesia
Timnas Indonesia siap sambut Bahrain di Jakarta. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

PENYEBAB FIFA dan AFC takkan kabulkan permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab saat ini permintaan Asosiasi Sepakbola Bahrain (BFA) itu menjadi pusat perhatian para pencinta sepakbola Tanah Air.

Perlu diketahui, BFA sudah mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC untuk meminta memindahkan lokasi pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain. BFA tepatnya meminta laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025 nanti dipindahkan ke luar Indonesia.

Alasannya karena BFA mengkhawatirkan keamanan skuad Bahrain saat nanti bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Ketakutan itu pun bermula dari serangan netizen Indonesia yang murka karena Timnas Indonesia dirugikan saat bermain di kandang Bahrain.

Tepatnya dalam pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia, tim tuan rumah seakan dibantu wasit Ahmed Al Kaf karena sang pengadil lapangan kerap membuat keputusan yang merugikan skuad Garuda. Gara-gara hal itu, Timnas Indonesia yang nyaris menang akhir tertahan 2-2.

Timnas Indonesia vs Bahrain (Foto: PSSI)

“Asosiasi akan mengirimkan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keamanan tim Bahrain, karena (keamanan) ini adalah prioritas utama kami," bunyi pernyataan resmi BFA.

Pihak AFC pun sudah merespons permintaan BFA. Kini pihaknya akan bernegosiasi denagn segala pihak untuk menentukan nasib laga Timnas Indonesia vs Bahrain tersebut.

Lantas, apakah FIFA dan AFC bakal benar-benar memindahkan laga tersebut? Untuk membahas itu, pertama kita harus mengetahu aturan yang sudah berlaku di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1637059/menyelinap-di-tikungan-akhir-dki-jakarta-kunci-gelar-juara-umum-pon-bela-diri-kudus-2025-mjz.webp
Menyelinap di Tikungan Akhir, DKI Jakarta Kunci Gelar Juara Umum PON Bela Diri Kudus 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/alex_marquez.jpg
Alex Marquez Ungkap Kunci Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement