Penyebab FIFA dan AFC Takkan Kabulkan Permintaan Bahrain yang Menolak Main di Indonesia

PENYEBAB FIFA dan AFC takkan kabulkan permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab saat ini permintaan Asosiasi Sepakbola Bahrain (BFA) itu menjadi pusat perhatian para pencinta sepakbola Tanah Air.

Perlu diketahui, BFA sudah mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC untuk meminta memindahkan lokasi pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain. BFA tepatnya meminta laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025 nanti dipindahkan ke luar Indonesia.

Alasannya karena BFA mengkhawatirkan keamanan skuad Bahrain saat nanti bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Ketakutan itu pun bermula dari serangan netizen Indonesia yang murka karena Timnas Indonesia dirugikan saat bermain di kandang Bahrain.

Tepatnya dalam pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia, tim tuan rumah seakan dibantu wasit Ahmed Al Kaf karena sang pengadil lapangan kerap membuat keputusan yang merugikan skuad Garuda. Gara-gara hal itu, Timnas Indonesia yang nyaris menang akhir tertahan 2-2.

“Asosiasi akan mengirimkan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keamanan tim Bahrain, karena (keamanan) ini adalah prioritas utama kami," bunyi pernyataan resmi BFA.

Pihak AFC pun sudah merespons permintaan BFA. Kini pihaknya akan bernegosiasi denagn segala pihak untuk menentukan nasib laga Timnas Indonesia vs Bahrain tersebut.

Lantas, apakah FIFA dan AFC bakal benar-benar memindahkan laga tersebut? Untuk membahas itu, pertama kita harus mengetahu aturan yang sudah berlaku di Kualifikasi Piala Dunia 2026.