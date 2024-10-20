Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Peluang Lolos ke Piala Dunia 2026 Terbuka, Kevin Diks Tak Sabar Berkostum Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |13:18 WIB
Peluang Lolos ke Piala Dunia 2026 Terbuka, Kevin Diks Tak Sabar Berkostum Timnas Indonesia
Kevin Diks tak sabar berseragam Timnas Indonesia karena peluang lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KEVIN Diks menyebut peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Ia pun tak sabar untuk segera berkostum Merah Putih.

Timnas Indonesia hanya mampu membawa pulang satu poin dari dua laga tandang melawan Timnas Bahrain (2-2) dan Timnas China (1-2) dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kevin Diks

Kemudian, di klasemen Grup C saat ini, Timnas Jepang memimpin dengan koleksi 10 poin. Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama mengoleksi lima poin di urutan 2-4. Sementara Indonesia di posisi lima dengan koleksi tiga poin, sama seperti China yang ada di urutan terakhir.

Diks menilai peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan sangat sulit. Namun, Skuad Garuda masih memiliki peluang untuk setidaknya finis di posisi tiga dan empat, mengingat hanya terpaut dua angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain.

“Akan sulit untuk langsung lolos ke Piala Dunia sekarang, tetapi masih ada peluang, dan mimpinya adalah bisa ikut serta,” kata Diks, dikutip dari Bold, Minggu (20/10/2024).

Seperti diketahui, tim yang berhasil finis di posisi dua teratas akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara, untuk tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangannya melalui babak keempat kualifikasi.,

Halaman:
1 2
      
