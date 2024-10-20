Kiper Asing Persib Bandung Ikut Senang Kevin Diks Segera Perkuat Timnas Indonesia

BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, ikut senang Kevin Diks segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia menilai bek berdarah Belanda itu merupakan pemain hebat yang akan sesuai dengan kebutuhan Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Diks sedang menjalani proses naturalisasi setelah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain FC Copenhagen itu akan menjalani sejumlah proses seperti persetujuan dari pemerintah Indonesia, pindah kewarganegaraan, dan perpindahan federasi.

Proses naturalisasi Diks ditargetkan selesai sebelum Timnas Indonesia mentas di laga kelima dan keenam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan begitu, ia bisa membela Skuad Garuda saat bersua dengan Timnas Jepang (15 November 2024) dan Timnas Arab Saudi (19 November 2024).

Mendoza menilai proses naturalisasi Diks merupakan bagian dari perubahan besar Timnas Indonesia belakangan ini. Diketahui, PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan untuk berkostum Merah Putih.

“Menurut saya besar, tapi ada perubahan besar di timnas Indonesia akhir-akhir ini. Selama enam bulan terakhir, hampir hanya Belanda yang bermain untuk tim nasional yang berdarah Indonesia,” kata Kevin dikutip dari Tipsbladet, Minggu (20/10/2024).

“(Kevin) Diks adalah pemain hebat, tapi menurut saya isu terbesarnya adalah banyaknya pemain (punya darah keturunan) Belanda di Timnas Indonesia,” sambung kiper berpaspor Filipina itu.