Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Asing Persib Bandung Ikut Senang Kevin Diks Segera Perkuat Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |02:10 WIB
Kiper Asing Persib Bandung Ikut Senang Kevin Diks Segera Perkuat Timnas Indonesia
Kevin Ray Mendoza girang Kevin Diks segera dinaturalisasi (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, ikut senang Kevin Diks segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia menilai bek berdarah Belanda itu merupakan pemain hebat yang akan sesuai dengan kebutuhan Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Diks sedang menjalani proses naturalisasi setelah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain FC Copenhagen itu akan menjalani sejumlah proses seperti persetujuan dari pemerintah Indonesia, pindah kewarganegaraan, dan perpindahan federasi.

Kevin Diks

Proses naturalisasi Diks ditargetkan selesai sebelum Timnas Indonesia mentas di laga kelima dan keenam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan begitu, ia bisa membela Skuad Garuda saat bersua dengan Timnas Jepang (15 November 2024) dan Timnas Arab Saudi (19 November 2024).

Mendoza menilai proses naturalisasi Diks merupakan bagian dari perubahan besar Timnas Indonesia belakangan ini. Diketahui, PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan untuk berkostum Merah Putih.

“Menurut saya besar, tapi ada perubahan besar di timnas Indonesia akhir-akhir ini. Selama enam bulan terakhir, hampir hanya Belanda yang bermain untuk tim nasional yang berdarah Indonesia,” kata Kevin dikutip dari Tipsbladet, Minggu (20/10/2024).

“(Kevin) Diks adalah pemain hebat, tapi menurut saya isu terbesarnya adalah banyaknya pemain (punya darah keturunan) Belanda di Timnas Indonesia,” sambung kiper berpaspor Filipina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/51/1636669/fun-walk-umb-2025-cara-universitas-mercu-buana-dongkrak-gaya-hidup-sehat-ydi.webp
Fun Walk UMB 2025, Cara Universitas Mercu Buana Dongkrak Gaya Hidup Sehat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/fafage_banua_menang_dramatis_2_1_atas_kuda_laut_nu.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Raih Kemenangan Dramatis atas Kuda Laut Nusantara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement