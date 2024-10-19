Ini Daftar Lawan Lengkap dengan Ranking FIFA-nya jika Timnas Indonesia Pindah ke Oseania

Timnas Indonesia bisa menjadi tim terkuat jika pindah ke Oseania. (Foto: NOC Indonesia)

INI daftar lawan lengkap dengan ranking FIFA-nya jika Timnas Indonesia pindah ke Oseania akan diulas Okezone. Salah satu pandit di Indonesia, Justinus Lhaksana, memberi saran kepada PSSI.

Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- menilai, jika nantinya AFC mengabulkan permintaan Bahrain yang meminta laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral, ada baiknya PSSI pindah ke zona Oseania atau membuat AFC tandingan.

(Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. (Foto; X/@CoachJustinL)

“Kalo AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania aja, atau bikin AFC Tandingan dan isinya non Timur Tengah. Tinggal semua negara non TimTeng lobby FIFA agar AFC dibagi 2,” tulis Coach Justin di akun X-nya, @CoachJustinL.

Jika pindah ke Oseania, Timnas Indonesia bisa merebut status tim terkuat. Satu-satunya lawan yang disinyalir bisa merepotkan Timnas Indonesia adalah Selandia Baru.

Selandia Baru yang saat ini menempati peringkat 91 dunia, pernah ambil bagian di Piala Dunia 1982 dan 2010. Skuad asuhan Darren Bazeley ini juga berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026, mengingat Oseania mendapatkan jatah satu slot lolos otomatis.

Secara materi pemain, Timnas Selandia Baru dihuni banyak pemain top. Beberapa di antara Chris Wood yang bermain untuk Nottingham Forest, Liberato Cacace (Empoli), Tyler Bindon (Reading), Matthhew Garbett (NAC Breda), hingga Ben Old (Saint-Etienne).