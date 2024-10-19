Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Daftar Lawan Lengkap dengan Ranking FIFA-nya jika Timnas Indonesia Pindah ke Oseania

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |22:55 WIB
Ini Daftar Lawan Lengkap dengan Ranking FIFA-nya jika Timnas Indonesia Pindah ke Oseania
Timnas Indonesia bisa menjadi tim terkuat jika pindah ke Oseania. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

INI daftar lawan lengkap dengan ranking FIFA-nya jika Timnas Indonesia pindah ke Oseania akan diulas Okezone. Salah satu pandit di Indonesia, Justinus Lhaksana, memberi saran kepada PSSI.

Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- menilai, jika nantinya AFC mengabulkan permintaan Bahrain yang meminta laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral, ada baiknya PSSI pindah ke zona Oseania atau membuat AFC tandingan.

Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. (Foto; X/@CoachJustinL)

(Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. (Foto; X/@CoachJustinL)

“Kalo AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania aja, atau bikin AFC Tandingan dan isinya non Timur Tengah. Tinggal semua negara non TimTeng lobby FIFA agar AFC dibagi 2,” tulis Coach Justin di akun X-nya, @CoachJustinL.

Jika pindah ke Oseania, Timnas Indonesia bisa merebut status tim terkuat. Satu-satunya lawan yang disinyalir bisa merepotkan Timnas Indonesia adalah Selandia Baru.

Selandia Baru yang saat ini menempati peringkat 91 dunia, pernah ambil bagian di Piala Dunia 1982 dan 2010. Skuad asuhan Darren Bazeley ini juga berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026, mengingat Oseania mendapatkan jatah satu slot lolos otomatis.

Secara materi pemain, Timnas Selandia Baru dihuni banyak pemain top. Beberapa di antara Chris Wood yang bermain untuk Nottingham Forest, Liberato Cacace (Empoli), Tyler Bindon (Reading), Matthhew Garbett (NAC Breda), hingga Ben Old (Saint-Etienne).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636787/motogp-malaysia-2025-panaskan-sepang-cek-jadwal-siaran-lengkapnya-di-vision-dqg.webp
MotoGP Malaysia 2025 Panaskan Sepang! Cek Jadwal Siaran Lengkapnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/balapan_utama_motogp_malaysia_2025_siap_digelar_ak.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Malaysia 2025, Saksikan Serunya Balapan Utama di Vision+ 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement