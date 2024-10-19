Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Menang Tipis 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |22:29 WIB
Hasil Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Menang Tipis 2-1!
Laga Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt. (Foto: Bayer Leverkusen)
HASIL Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone. Pasukan Xabi Alonso sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt digelar di BayArena, Leverkusen, Sabtu (19/10/2024) malam WIB. Bayer tertinggal lebih dahulu karena gol penalti Omar Marmoush (16’). Tetapi kemudian, Bayer berbalik unggul lewat aksi Robert Andrich (25’) dan Victor Boniface (71’).

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji di awal pertandingan. Tuan rumah langsung mendapat peluang emas untuk membuka keunggulan usai Amine Adli mendapat pelanggaran keras di area penalti.

Robert Andrich pun maju sebagai algojo penalti. Tetapi sayang, dia gagal melakukan pekerjaannya dengan baik karena bola tak berbuah gol.

Alih-alih membuka keunggulan lebih dahulu, Bayern justru kebobolan duluan lewat aksi Omar Marmoush pada menit ke-16. Dia berhasil mengeksekusi hadiah penalti dari wasit lewat tendangan kaki kanannya yang mengarahkan bola ke sudut kiri bawah.

Tertinggal, Leverkusen langsung bereaksi. Pada menit ke-25, mereka bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Robert Andrich yang memanfaatkan umpan dari Terrier. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir laga babak pertama.

