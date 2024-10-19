Penyebab Kevin Diks Akhirnya Lebih Memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda

PENYEBAB Kevin Diks akhirnya lebih memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda akan diulas Okezone. Diketahui, Kevin Diks kini tengah menjalani proses naturalisasi agar segera menjadi warga negara Indonesia (WNI) untuk membela skuad Garuda.

Seperti diketahui, Kevin Diks jadi nama baru pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi oleh PSSI untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kepastian Kevin Diks dinaturalisasi diketahui usai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengunggah foto bersalaman dengan sang pemain di akun Instagram pribadinya pada 12 Oktober 2024.

Kevin Diks yang lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996 ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Tepatnya, kakek dan nenek dari sang ibunda diketahui berasal dari Indonesia.

“Mama saya berasal dari Indonesia, nama belakangnya Bakarbessy. Kakek dan nenek saya dari Indonesia. Mereka berangkat ke Belanda di usia 5 atau 6 tahun. Kakek saya setiap tahun ke Indonesia, tepatnya Ambon,” kata Kevin Diks, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

Kehadiran Kevin Diks tentunya bisa membawa Timnas Indonesia makin tangguh. Sebab, dia punya karier cemerlang dengan kini tengah memperkuat klub asal Denmark, FC Copenhagen.

Dengan bakat gemilang dan pengalamannya, Kevin Diks sejatinya punya peluang dipanggil memperkuat Timnas Belanda. Tetapi pada akhirnya, dia memilih memperkuat Timnas Indonesia.