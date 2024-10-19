Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Kevin Diks Akhirnya Lebih Memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |19:59 WIB
Penyebab Kevin Diks Akhirnya Lebih Memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda
Kevin Diks segera bela Timnas Indonesia. (Foto: UEFA)
A
A
A

PENYEBAB Kevin Diks akhirnya lebih memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda akan diulas Okezone. Diketahui, Kevin Diks kini tengah menjalani proses naturalisasi agar segera menjadi warga negara Indonesia (WNI) untuk membela skuad Garuda.

Seperti diketahui, Kevin Diks jadi nama baru pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi oleh PSSI untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kepastian Kevin Diks dinaturalisasi diketahui usai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengunggah foto bersalaman dengan sang pemain di akun Instagram pribadinya pada 12 Oktober 2024.

Kevin Diks

Kevin Diks yang lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996 ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Tepatnya, kakek dan nenek dari sang ibunda diketahui berasal dari Indonesia.

“Mama saya berasal dari Indonesia, nama belakangnya Bakarbessy. Kakek dan nenek saya dari Indonesia. Mereka berangkat ke Belanda di usia 5 atau 6 tahun. Kakek saya setiap tahun ke Indonesia, tepatnya Ambon,” kata Kevin Diks, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

Kehadiran Kevin Diks tentunya bisa membawa Timnas Indonesia makin tangguh. Sebab, dia punya karier cemerlang dengan kini tengah memperkuat klub asal Denmark, FC Copenhagen.

Dengan bakat gemilang dan pengalamannya, Kevin Diks sejatinya punya peluang dipanggil memperkuat Timnas Belanda. Tetapi pada akhirnya, dia memilih memperkuat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179431/jay_idzes_berpotensi_memperkuat_timnas_indonesia_di_piala_asean_fifa_okezone-0okU_large.jpg
Jay Idzes, Ole Romeny hingga Kevin Diks Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179408/ketum_pssi_erick_thohir_jumpa_ultras_garuda_indonesia-d64n_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir Jumpa Ultras Garuda, Bahas soal Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/50/1636933/tyson-fury-komentari-kekalahan-kontroversial-joseph-parker-dari-fabio-wardley-fwc.webp
Tyson Fury Komentari Kekalahan Kontroversial Joseph Parker dari Fabio Wardley
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fans_indonesia.jpg
5 Fans Indonesia Super Beruntung Nonton Gratis MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement