HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Bocorkan Pemain Naturalisasi Selanjutnya yang Perkuat Timnas Indonesia, Mengerikan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |08:05 WIB
Media Belanda Bocorkan Pemain Naturalisasi Selanjutnya yang Perkuat Timnas Indonesia, Mengerikan!
Jairo Riedewald diharapkan segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat Timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang Timnas Indonesia U-20 Jens Raven, Voetbal Primeur mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam #DoneDeal terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk Timnas Indonesia: Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald,” tulis @voetbalprimeur.

(Jairo Riedewald berpotensi gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@voetbalprimeur)

Sejatinya tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagram-nya, @jriedewald, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia.

Menurut podcaster Voetbal Primeur, Dennie van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Diks hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut.

Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung eks pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
      
