Timnas Indonesia Bikin Bahrain Dicoret dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Begini Syaratnya!

TIMNAS Indonesia bisa bikin Timnas Bahrain dicoret dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

Syarat yang dimaksud adalah, PSSI tetap ngotot agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 digelar di Tanah Air. Di saat bersamaan, Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) tetap ngotot laga digelar di tempat netral karena alasan keamanan.

(BFA meminta laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

Jika kondisi ini terjadi otomatis terjadi deadlock. Namun, FIFA dan AFC bisa melihat situasi Kota Jakarta yang menjadi venue pertandingan.

Berhubung Jakarta dalam kondisi kondusif, tak ada alasan bagi FIFA maupun AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan di luar Indonesia. Laga bisa digelar di tempat netral jika Jakarta maupun kota-kota lain di Indonesia dilanda konflik layaknya Palestina.

Efek adanya agresi militer Israel, Palestina gagal berkandang sendiri di babak kedua dan ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk laga matchday keenam Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Korea Selatan saja pada Selasa 19 November 2024, Palestina berkandang di Kota Amman, Yordania.

Kesimpulannya jika BFA ngotot menggelar pertandingan di tempat netral, mereka harus siap-siap menerima hukuman pahit dari FIFA, layaknya yang diterima Timnas Indonesia pada 1957. Saat itu, Timnas Indonesia tergabung di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia-Afrika bersama Israel, Sudan dan Mesir.

Sesuai regulasi, Timnas Indonesia harus menjalani laga kandang dan tandang kontra tiga negara di atas. Khusus untuk laga melawan Israel, PSSI mengajukan permintaan kepada FIFA.