HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab FIFA Coret Bahrain dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika Menolak Main di Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |06:30 WIB
Penyebab FIFA Coret Bahrain dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika Menolak Main di Indonesia
FIFA bisa mencoret Timnas Bahrain dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

PENYEBAB FIFA coret Bahrain dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika menolak main di Indonesia akan dibahas Okezone. Sebab, hal itu akan melanggar aturan.

Bahrain FA meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu ke tempat netral. Ada pun, laga dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Mees Hilgers beraksi di laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Bahrain beralasan ingin bermain di tempat netral karena merasa tidak aman bermain di Jakarta. Sebab, mereka mengalami teror di media sosial dari netizen Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan menjurus ke ancaman.

AFC mengaku akan mempertimbangkan dengan serius permintaan itu. Namun, jika tak dikabulkan, maka laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain sudah pasti dimainkan di Jakarta sesuai jadwal.

Bagaimana bila Bahrain tetap menolak bahkan tidak hadir? Tentu saja, ada sanksi yang menanti. Tidak main-main, The Reds bakal dicoret dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Hal tersebut sempat menimpa Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 1958 Zona Asia-Afrika. Ketika itu, Skuad Garuda sudah mencapai babak kedua dan hanya beberapa langkah lagi menuju putaran final.

