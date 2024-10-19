Jay Idzes Petik Pelajaran Berharga dari Lawatan Timnas Indonesia ke Bahrain dan China

JAY Idzes memetik pelajaran berharga dari lawatan Timnas Indonesia ke Bahrain dan China. Hal itu diyakini berguna untuk menatap laga-laga selanjutnya di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia gagal menang dalam dua pertandingan lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda ditahan imbang Timnas Bahrain (2-2) di Bahrain National Stadium, Manama, Kamis 10 Oktober 2024.

Pada pertandingan itu, kemenangan Idzes dan kolega sirna setelah Bahrain mencetak gol pada menit 90+9. Padahal, tambahan waktu yang diberikan wasit Ahmed Al Kaf hanya enam menit.

Lalu pada laga kedua, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Timnas China (1-2) di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Skuad Garuda kecolongan dua gol di babak pertama pada laga ini.

Dua kekalahan itu membuat Timnas Indonesia harus puas dengan satu poin dari dua pertandingan. Mereka kini duduk di posisi kelima klasemen sementara Grup C.

Jay memaknai dua hasil minor itu sebagai pelajaran berharga untuk bangkit. Pemain Venezia Itu menegaskan, anak asuh Shin Tae-yong harus melakukan evaluasi dan menunjukkan di laga berikutnya.