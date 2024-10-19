Ragnar Oratmangoen Ajak Pemain Timnas Indonesia Lupakan Hasil Minor Lawan Bahrain dan China

RAGNAR Oratmangoen mengajak rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia untuk melupakan hasil minor melawan Timnas Bahrain dan Timnas China. Sebab, masih cukup banyak laga tersisa di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia membawa pulang satu poin dari dua pertandingan tandang dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda ditahan Bahrain (2-2) di Bahrain National Stadium, Manama, Kamis 10 Oktober 2024.

Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong harus mengakui kehebatan tuan rumah China (1-2) di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Dua hasil minor ini membuat peluang Merah Putih terancam.

Namun, Ragnar meminta Timnas Indonesia untuk tidak larut dalam kekecewaan dari dua laga tersebut. Pemain FCV Dender itu menegaskan, Skuad Garuda harus bangkit di laga selanjutnya.

“Terima kasih atas dukungan (suporter) yang luar biasa seperti biasa,” tulis Ragnar dikutip dari akun Instagram pribadinya (@0ratmangoen), Sabtu (19/10/2024).

“Tidak bangga dengan hasilnya, tetapi perjalanan terus berlanjut!” kata pria berdarah Maluku itu.