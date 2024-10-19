Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dalih Pelatih Persebaya Surabaya Usai Kalah 0-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |23:31 WIB
Dalih Pelatih Persebaya Surabaya Usai Kalah 0-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025
Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
DALIH pelatih Persebaya Surabaya usai kalah 0-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Juru taktik Persebaya, Paul Munster, menyayangkan Persib bisa mencetak gol lebih dulu.

Ya, Persebaya Surabaya akhirnya menelan kekalahan pertamanya di Liga 1 musim 2024-2025, saat melawan Persib Bandung. Pada lawatan ke kandang Persib, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Jumat 18 Oktober 2024, Bajul Ijo -julukan Persebaya- kalah 2-0.

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Pertandingan yang berlangsung tanpa penonton akibat sanksi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI ke Persib Bandung, itu berjalan ketat. Di awal-awal, Persebaya mencoba memegang kendali permainan, tapi gol dari Edo Febriansyah pada menit 22 mengejutkan Bajul Ijo.

Selepas gol itu, sebenarnya Persebaya ada beberapa peluang yang diciptakan. Tercatat darı statistik, tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini mencatatkan empat kali peluang on target alias mengarah tepat ke gawang, dari enam peluang yang dihasilkan. Tapi, tidak ada yang bisa dikonversi menjadi gol.

Sementara Persib Bandung, dari 7 peluang yang didapatkan, hanya dua di antaranya yang on target atau mengenai sasaran. Celakanya, dua peluang itu justru membuahkan gol bagi Maung Bandung, melalui Edo Febriansyah pada menit 22 dan Ciro Alves pada menit 71.

Paul Munster mengaku kecewa karena kalah melawan Persib Bandung. Apalagi, di laga itu, timnya kebobolan lebih dahulu melalui sebuah skema tendangan jarak jauh darı Edo Febriansyah.

"Sangat disayangkan Persib bisa mencetak gol lebih dulu dan gol Persib itu tercipta dari tendangan jarak jauh," ucap Paul Munster, seusai pertandingan.

Halaman:
1 2
      
