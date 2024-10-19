Penyebab Malut United Kalah 1-3 dari Arema FC di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB Malut United kalah 1-3 dari Arema FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Pelatih Malut United, Imran Nahumarury, mengatakan bahwa timnya kehilangan konsentrasi.

Ya, Malut United harus menelan pil pahit kala melakoni laga tandang melawan Arema FC di Stadion Soepriadi Blitar, Sabtu (19/10/2024) sore WIB. Mereka sejatinya unggul lebih dahulu, tetapi kemudian kena comeback Arema FC hingga kalah 1-3.

“Kami kehilangan konsentrasi. Tetapi, saya tetap memberikan apresiasi kepada pemain yang telah berjuang. Selamat untuk Arema FC atas raihan 3 poin,” ujar Imran Nahumarury, dilansir dari laman Malut United, Sabtu (19/10/2024).

Para pemain Malut United memang bisa memulai laga dengan apik. Malut United bahkan sempat unggul lebih dahulu melalui gol tendangan bebas Yakob Sayuri pada menit ke-40.

Alwi Slamat dkk bahkan mampu melancarkan 3 shot on target dari 5 percobaan tembakan. Ketiga tembakan tepat sasaran di babak pertama lahir lewat upaya Yakob Sayuri, Hari Nur Yulianto, dan Yance Sayuri.

Berdasarkan jumlah peluang yang tercipta, Malut United tampil lebih mengancam daripada tuan rumah, Arema FC. Skuad asuhan Joel Cornelli mencatatkan 2 tembakan tanpa shot on target sepanjang paruh pertama.