HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt di Pekan Ke-7 Liga Jerman 2024-2025, Live di iNews

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |21:44 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt di Pekan Ke-7 Liga Jerman 2024-2025, Live di iNews
Saksikan laga Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2024-2025. (Foto: iNews)
A
A
A

BUNDESLIGA Jerman kembali menghadirkan duel seru di pekan ketujuhnya. Pertandingan kali ini akan mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen yang akan menjamu Eintracht Frankfurt di BayArena, Leverkusen, besok malam.

Sebagai Juara bertahan, Bayer Leverkusen terus menunjukkan performa impresif dan akan berupaya untuk terus merebut kemenangan di kandang sendiri. Pertandingan ini juga menjadi sorotan, mengingat kedua tim berada di posisi lima besar Bundesliga. Bayer Leverkusen kini berada di posisi kelima, sementara Frankfurt berada di posisi ketiga.

Secara statistik, Bayer Leverkusen sedikit lebih diunggulkan dalam pertemuan ini, terlebih dengan lini serang mereka yang produktif. Di pertandingan sebelumnya, Florian Wirtz kembali menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Eropa dengan satu gol dan satu assist.

Namun, Eintracht Frankfurt bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka telah membuktikan kapasitas mereka di laga-laga sebelumnya dengan gaya bermain yang agresif dan solid di lini pertahanan.

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

Frankfurt juga terus menjadi sorotan dengan performa luar biasa sejak awal musim. Pasukan Dino Toppmoller membukukkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Oleh sebab itu, tim Frankfurt bisa jadi rival yang harus diwaspadai.

Halaman:
1 2
      
