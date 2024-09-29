Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |01:23 WIB
Hasil Bayern Munich vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1
Laga Bayern Munich vs Bayer Leverkusen berakhir 1-1 di pekan kelima Liga Jerman 2024-2025 (Foto: Bundesliga)
A
A
A

MUNICH – Hasil Bayern Munich vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Allianz Arena, Munich, Minggu (29/9/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Leverkusen lebih dulu unggul lewat gol Robert Andrich (31’). Munich menyamakan skor di menit ke-39 via sepakan keras Aleksandar Pavlovic. Kedua tim harus puas berbagi satu angka.

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

Jalannya Pertandingan

Bayern bermain dominan sejak menit pertama. Mereka sukses memaksa Bayer mengandalkan serangan balik. Peluang didapat menit ke-10 tetapi sepakan kaki kiri Raphael Guerreiro masih melenceng dari target.

Kans berikutnya datang dari eksekusi tendangan bebas Michael Olise menit ke-22 yang melambung tipis dari gawang Lukas Hradecky.

Keasyikan menyerang, gawang Bayern bobol lebih dulu di menit ke-31! Berawal dari tendangan penjuru, bola kemudian jatuh di depan kotak penalti. Andrich melepaskan sepakan keras yang tak bisa ditepis Manuel Neuer!

Tak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk membalas. Menit ke-39, Pavlovic melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras merobek jala gawang Leverkusen. Skor 1-1 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Bayern coba langsung menggebrak. Sepakan Serge Gnabry sayangnya membentur tiang gawang di menit ke-48. Bola muntah disambarnya lagi tetapi melambung jauh dari target.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663269/dipecat-manchester-united-ruben-amorim-kantongi-uang-kompensasi-rp200-miliar-yjx.webp
Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Kantongi Uang Kompensasi Rp200 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Buka Musim di Malaysia Open 2026, Target Tembus Top 3 Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement