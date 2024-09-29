Hasil Bayern Munich vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1

Laga Bayern Munich vs Bayer Leverkusen berakhir 1-1 di pekan kelima Liga Jerman 2024-2025 (Foto: Bundesliga)

MUNICH – Hasil Bayern Munich vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Allianz Arena, Munich, Minggu (29/9/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Leverkusen lebih dulu unggul lewat gol Robert Andrich (31’). Munich menyamakan skor di menit ke-39 via sepakan keras Aleksandar Pavlovic. Kedua tim harus puas berbagi satu angka.

Jalannya Pertandingan

Bayern bermain dominan sejak menit pertama. Mereka sukses memaksa Bayer mengandalkan serangan balik. Peluang didapat menit ke-10 tetapi sepakan kaki kiri Raphael Guerreiro masih melenceng dari target.

Kans berikutnya datang dari eksekusi tendangan bebas Michael Olise menit ke-22 yang melambung tipis dari gawang Lukas Hradecky.

Keasyikan menyerang, gawang Bayern bobol lebih dulu di menit ke-31! Berawal dari tendangan penjuru, bola kemudian jatuh di depan kotak penalti. Andrich melepaskan sepakan keras yang tak bisa ditepis Manuel Neuer!

Tak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk membalas. Menit ke-39, Pavlovic melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras merobek jala gawang Leverkusen. Skor 1-1 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Bayern coba langsung menggebrak. Sepakan Serge Gnabry sayangnya membentur tiang gawang di menit ke-48. Bola muntah disambarnya lagi tetapi melambung jauh dari target.