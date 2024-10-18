Timnas Malaysia Lawan Bangladesh, Timnas Indonesia Tantang Jepang dan Arab Saudi pada November 2024!

TIMNAS Malaysia dan Timnas Indonesia dihadapkan dengan level lawan yang jauh berbeda pada FIFA Matchday November 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di sisi lain, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia– sudah dipastikan melawan India pada 19 November 2024. Mengutip dari Makan Bola, untuk laga pada 14 atau 15 November 2024, Timnas Malaysia akan menghadapi salah satu dari enam anggota Asia Selatan, yakni Bangladesh, Maladewa, Nepal, Bhutan, Pakistan dan Sri Lanka.

(Timnas Malaysia dan Bangladesh bertemu di Kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. (Foto: X/@fam_malaysia)

Dihadapkan dengan negara-negara di atas membuat Timnas Malaysia dijagokan meraih kemenangan. Namun, poin di ranking FIFA yang didapat Timnas Malaysia takkan besar jika meraih kemenangan.

Selain karena hanya bertajuk laga uji coba FIFA Match A, semua calon lawan Malaysia (kecuali India) ranking FIFA-nya di bawah Malaysia. Ambil contoh jika Malaysia yang kini menempati peringkat 133 dunia menang atas india (125).

Mengutip dari laman football-ranking.com, Tminas Malaysia hanya mendapatkan 5,19 poin jika menang atas India. Hal itu berbea jika Timnas Indonesia menang atas Jepang yang menempati peringkat 15 dunia dan Arab Saudi (59).

Jika menang atas Jepang, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 22,07 poin di ranking FIFA. Sementara jika menang atas Arab Saudi, skuad Garuda meraup 19,06 poin.