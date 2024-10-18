Mees Hilgers Bisa Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?

APAKAH Mees Hilgers bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Ini jawabannya. Timnas Indonesia menjalani jadwal yang sangat padat pada 2024 ini. Selain berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda juga akan melakoni turnamen khas Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2024.

Turnamen yang seharusnya digelar pada 23 November 2024 hingga 21 Desember 2024 ini merupakan turnamen tertinggi di kawasan ASEAN. Namun, karena jadwalnya bentrok dengan lanjutan AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 2024-2025, maka turnamen ini diundur menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

(Mees Hilgers saat membela Timnas Indonesia kontra Bahrain. (Foto: AFC)

Mundurnya jadwal Piala AFF 2024 membuat beberapa pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers berpotensi membela Timnas Indonesia. Dalam skema awal, para pemain keturunan yang berkarier di luar negeri awalnya diprediksi takkan bisa bermain.

Pasalnya, penyelenggaraan Piala AFF 2024 ini berada di luar kalender FIFA. Karena itu, klub-klub tempat para pemain keturunan bernaung kemungkinan besar tidak akan melepas para pemainnya ke ajang dua tahunan tersebut.

Meski bisa bermain di Piala AFF 2024, para pemain di Eredivisie seperti Mees Hilgers tidak bisa bermain sejak awal turnamen. Sebab, Eredivisie, liga tempat Mees Hilgers bersama FC Twente berkompetisi akan terus berjalan hingga 21-22 Desember 2024. Setelah itu, liga akan berhenti sejenak dan akan kembali bergulir pada 11-12 Januari 2025.

Pada jadwal terbaru, fase grup Piala AFF 2024 akan digelar pada 9-21 Desember 2024. Dengan kata lain, jika Mees Hilgers dan pemain lain dipanggil, mereka baru akan bergabung saat babak semifinal Piala AFF 2024 bergulir (jika Timnas Indonesia lolos).

Namun, apakah benar Timnas Indonesia akan memanggil para pemain naturalisasi di Eredivisie untuk Piala AFF 2024? Tentu saja tidak.