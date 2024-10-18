Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Bisa Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |12:48 WIB
Mees Hilgers Bisa Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?
Mees Hilgers berpotensi main di Piala AFF 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

APAKAH Mees Hilgers bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Ini jawabannya. Timnas Indonesia menjalani jadwal yang sangat padat pada 2024 ini. Selain berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda juga akan melakoni turnamen khas Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2024.

Turnamen yang seharusnya digelar pada 23 November 2024 hingga 21 Desember 2024 ini merupakan turnamen tertinggi di kawasan ASEAN. Namun, karena jadwalnya bentrok dengan lanjutan AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 2024-2025, maka turnamen ini diundur menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Mees Hilgers saat membela Timnas Indonesia kontra Bahrain. (Foto: AFC)

(Mees Hilgers saat membela Timnas Indonesia kontra Bahrain. (Foto: AFC)

Mundurnya jadwal Piala AFF 2024 membuat beberapa pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers berpotensi membela Timnas Indonesia. Dalam skema awal, para pemain keturunan yang berkarier di luar negeri awalnya diprediksi takkan bisa bermain.

Pasalnya, penyelenggaraan Piala AFF 2024 ini berada di luar kalender FIFA. Karena itu, klub-klub tempat para pemain keturunan bernaung kemungkinan besar tidak akan melepas para pemainnya ke ajang dua tahunan tersebut.

Meski bisa bermain di Piala AFF 2024, para pemain di Eredivisie seperti Mees Hilgers tidak bisa bermain sejak awal turnamen. Sebab, Eredivisie, liga tempat Mees Hilgers bersama FC Twente berkompetisi akan terus berjalan hingga 21-22 Desember 2024. Setelah itu, liga akan berhenti sejenak dan akan kembali bergulir pada 11-12 Januari 2025.

Pada jadwal terbaru, fase grup Piala AFF 2024 akan digelar pada 9-21 Desember 2024. Dengan kata lain, jika Mees Hilgers dan pemain lain dipanggil, mereka baru akan bergabung saat babak semifinal Piala AFF 2024 bergulir (jika Timnas Indonesia lolos).

Namun, apakah benar Timnas Indonesia akan memanggil para pemain naturalisasi di Eredivisie untuk Piala AFF 2024? Tentu saja tidak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179167/patrick_kluivert_tak_pernah_panggil_tim_geypens_ke_timnas_indonesia_pssi-KHGP_large.jpg
Dicueki Patrick Kluivert, Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Cetak 2 Gol di Eropa Musim 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179157/shin_tae_yong_menolak_tawaran_negara_asia_barat_setelah_dipecat_timnas_indonesia_pssi-dGQS_large.jpg
Shin Tae-yong Menyesal Tolak Tawaran Negara Asia Barat Setelah Dipecat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179149/timnas_indonesia_dinilai_cocok_ditangani_pelatih_asal_jepang_pssi-o7HF_large.jpg
Mantan Penerjemah Shin Tae-yong Sebut Pelatih Jepang Cocok Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/11/1636533/nova-arianto-naik-kelas-latih-timnas-indonesia-u20-mkb.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Respons Indra Sjafri Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement