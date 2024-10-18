Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tegas! Shin Tae-yong Bantah Punya Anak Emas di Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |09:30 WIB
Tegas! Shin Tae-yong Bantah Punya Anak Emas di Timnas Indonesia
Shin Tae-yong membantah punya anak emas di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan tegas membantah punya anak emas di Skuad Garuda. Ia mengaku tak membeda-bedakan siapapun pemainnya.

Shin belakangan ini dikritik karena dianggap sering memanggil pemain-pemain tertentu ke Timnas Indonesia. Padahal, para pemain itu tak mendapat banyak menit bermain di klub.

Shin Tae-yong bicara dalam konferensi pers usai laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Pelatih asal Korea Selatan itu juga sempat mengesampingkan Eliano Reijnders, yang mempunyai jam terbang tinggi di klubnya PEC Zwolle. Ia tak dibawa dalam skuad utama saat Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Timnas China (1-2), Selasa 15 Oktober 2024.

Sejumlah keputusan Shin pun mengundang tanda tanya dari para suporter. Ia dianggap menganakemaskan pemain terntentu di Timnas Indonesia.

Namun demikian, Shin dengan tegas membantah dugaan tersebut. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku para pemain bisa masuk skuad utama jika rela berkorban untuk Timnas Indonesia.

"Saya selalu memberi motivasi kepada siapa pun pemain untuk berkorban demi negara," kata Shin dikutip dari sesi tanya-jawab netizen di akun X @TimnasIndonesia, Jumat (18/10/2024).

