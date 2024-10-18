Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Ngomel Disebut Shin Tae-yong Berpotensi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |09:23 WIB
Justin Hubner Ngomel Disebut Shin Tae-yong Berpotensi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi
Justin Hubner yakin sudah pulih saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi
A
A
A

JUSTIN Hubner ngomel saat disebut Shin Tae-yong berpotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Bek 20 tahun itu menegaskan sudah dalam kondisi siap bulan depan untuk mengawal lini belakang Timnas Indonesia.

“Saya akan kembali bulan November,” kata Justin Hubner sambil menaruh emoji kesal, menanggapi  pernyataan Shin Tae-yong yang mengatakan bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu disinyalir belum siap untuk laga bulan depan.

Justin Hubner siap memperkuat Timnas Indonesia lagi bulan November 2024. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Justin Hubner siap memperkuat Timnas Indonesia lagi bulan November 2024.

Sebelumnya, Shin Tae-yong menegaskan Justin Hubner kemungkinan lagi-lagi absen memperkuat Timnas Indonesia. Mantan bek Cerezo Osaka itu absen membela Timnas Indonesia bulan ini karena cedera kaki yang dialami di laga kontra Timnas Australia pada 10 September 2024.

Cedera kaki yang dialami Justin Hubner dinilai Shin Tae-yong belum akan pulih bulan depan. Shin Tae-yong menilai Justin Hubner masih butuh waktu untuk pemulihan.

“Justin Hubner tidak bisa datang ke Indonesia karena cedera. Di November mendatang kondisinya pun sama,” kata Shin Tae-yong dalam keterangan yang diterima Okezone.

“Sekalipun nanti sembuh, ia belum bisa dikatakan sepenuhnya fit karena butuh pemulihan juga. Jadi, mari kita lihat bagaimana situasinya nanti,” lanjut Shin Tae-yong.

