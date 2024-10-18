Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina di matchday keempat Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan pada Sabtu, 21 Desember 2024 pukul 19.00 WIB dan live di RCTI.

Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara itu, Grup A berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan Timor Leste.

(Timnas Filipina (jersey biru) akan jadi lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024)

Nantinya, masing-masing tim akan melakoni empat pertandingan di fase grup dengan rincian dua laga kandang dan dua laga tandang. Dua tim teratas di masing-masing grup berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Sekarang yang jadi pertanyaan, akan berkandang di stadion mana Timnas Indonesia? Belum ada informasi terkait stadion mana yang dipilih PSSI sebagai markas Timnas Indonesia.

Namun, di laman Wikipedia ASEAN Championship 2024, Timnas Indonesia akan bermarkas di Jakarta International Stadium (JIS). Selain itu, bagaimana kans Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia U-22 proyeksi SEA Games 2025 yang ambil bagian di Piala AFF 2024. Tentunya, level para pemain Timnas Indonesia U-22 akan jomplang dibandingkan Thailand, Malaysia dan Vietnam yang menurunkan para pemain terbaiknya.