Link Live Streaming Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025, Klik di Sini!

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 bisa diklik di akhir artikel ini. Duel seru itu akan dihelat pada Jumat (18/10/2024) pukul 15.30 WIB di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, pasrah laga tersebut digelar tanpa penonton. Ia malah terheran-heran dengan sikap penonton yang akhirnya membuat Maung Bandung dihukum Komite Disiplin PSSI.

“Tidak ada pilihan,” ucap Hodak dalam konferensi pers, dikutip Jumat (18/10/2024).

“Ini harus ditanyakan pada orang-orang yang berlarian di lapangan karena mereka kami tidak bisa menggelar laga dengan stadion yang penuh,” keluh pria asal Kroasia itu.

Hodak yakin jika sanksi itu tak dialami Persib maka laga melawan Persebaya akan membuat Stadion si Jalak Harupat dipenuhi penonton. Hal tersebut tentu akan menambah tekanan buat tim tamu.

“Tapi sayangnya besok (Jumat) akan kosong. Ada banyak orang tidak paham, ketika datang ke stadion penuh, seperti jika datang ke Bandung, bagi pemain Persib akan mendapat energi ekstra,” kata Hodak.