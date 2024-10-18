Jelang Arema FC vs Malut United, Pelatih Singo Edan Waspadai Betul Ancaman Bek Laskar Kie Raha yang Langganan Bela Timnas Indonesia

MALANG – Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, waspadai khusus ancaman bek Malut United yang langganan membela Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksuda adalah Wahyu Prasetyo.

Pasalnya, Wahyu Prasetyo telah membuat pertahanan Malut United cukup kukuh. Tak heran, pemain itu kini menjadi langganan membela Timnas Indonesia.

Joel Cornelli mengatakan Wahyu memang cukup sedikit mendapat menit bermain di Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Namun, dia meyakini performa pemain itu pastinya tetap terjaga karena tetap berlatih di bawah kendali Shin Tae-yong.

"Saya pikir sama saja, tidak ada bedaya, karena dia (Wahyu) di Timnas juga tetap berlatih, Jadi, kondisinya pasti sudah siap bermain dengan Malut United," kata Joel Cornelli, dilansir dari laman We Are Aremania, Jumat (18/10/2024).