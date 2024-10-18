Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Arema FC vs Malut United, Pelatih Singo Edan Waspadai Betul Ancaman Bek Laskar Kie Raha yang Langganan Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |03:46 WIB
Jelang Arema FC vs Malut United, Pelatih Singo Edan Waspadai Betul Ancaman Bek Laskar Kie Raha yang Langganan Bela Timnas Indonesia
Wahyu Prasetyo kala berlaga. (Foto: Instagram/@prast_wahyu)
A
A
A

MALANG – Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, waspadai khusus ancaman bek Malut United yang langganan membela Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksuda adalah Wahyu Prasetyo.

Pasalnya, Wahyu Prasetyo telah membuat pertahanan Malut United cukup kukuh. Tak heran, pemain itu kini menjadi langganan membela Timnas Indonesia.

Wahyu Prasetyo

Joel Cornelli mengatakan Wahyu memang cukup sedikit mendapat menit bermain di Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Namun, dia meyakini performa pemain itu pastinya tetap terjaga karena tetap berlatih di bawah kendali Shin Tae-yong.

"Saya pikir sama saja, tidak ada bedaya, karena dia (Wahyu) di Timnas juga tetap berlatih, Jadi, kondisinya pasti sudah siap bermain dengan Malut United," kata Joel Cornelli, dilansir dari laman We Are Aremania, Jumat (18/10/2024).

