Shin Tae-yong Sempat Galau Gantikan Mees Hilgers di Laga Timnas Indonesia vs China

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong ternyata sempat galau menggantikan Mees Hilgers di laga kontra China. Sebab Hilgers bermain baik di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, namun ia akhirnya tetap menarik bek FC Twente itu karena kondisinya yang cedera.

Seperti diketahui, Hilgers telah menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Di laga melawan Bahrain, bek berusia 23 tahun itu tampil solid dengan bermain penuh 90 menit.

Hanya saja, Hilgers tidak bermain penuh saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China pada Selasa (15/10) lalu. Pemain FC Twente itu ditarik keluar usai jeda turun minum dengan digantikan Thom Haye.

Situasi ini membuat publik bertanya-tanya mengapa bek anyar itu ditarik keluar. Ternyata, Shin Tae-yong menarik keluar Hilgers bukan karena permainannya yang buruk, melainkan karena dia mengalami cedera.

Padahal menurut Shin Tae-yong, Hilgers bermain sangat oke baik di laga kontra Bahrain maupun China. Namun dia mau tidak mau harus menarik keluar pemain anyarnya itu.

“Mees (Hilgers) kemarin bermain bagus. Tapi saat hadapi China, di babak pertama dia mengalami cedera. Jadi dia harus diganti,” tutur Shin Tae-yong di Jakarta, Kamis (17/10/2024).