SEPAKBOLA DUNIA

Ini Harapan Besar Shin Tae-yong soal Kevin Diks Jelang Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |19:52 WIB
Ini Harapan Besar Shin Tae-yong soal Kevin Diks Jelang Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi
Pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks. (Foto: Instagram/kevindiks2)
JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengaku tak tahu kapan pastinya Kevin Diks bisa memperkuat Garuda. Namun, harapan besar STY adalah Kevin Diks bisa main saat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sampai saat ini PSSI memang terus melakukan manuver mendatangkan pemain baru untuk memperkuat Timnas Indonesia yang sedang berjuang ke Piala Dunia 2026. Kevin menjadi nama terbaru yang saat ini proses naturalisasinya sedang berlangsung.

Meski begitu, Shin Tae-yong tidak bisa memastikan apakah pemain anyar FC Copenhagen itu sudah bisa gabung Timnas Indonesia di bulan November atau tidak. Sebab, dirinya tidak mengurus perihal administrasi.

“Kevin Diks bisa atau tidak main di November, saya tidak bisa memutuskannya. Karena saya bukan yang urus administrasinya, jujur saya enggak ngerti,” kata Shin Tae-yong di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Kevin Diks

Namun, Shin Tae-yong sangat berharap proses naturalisasi Kevin bisa segera rampung. Karena dia ingin bek berusia 28 tahun itu bisa bergabung bersama Timnas Indonesia di bulan November mendatang untuk menjamu Jepang dan Arab Saudi.

“Tapi secara pribadi, saya harap Kevin Diks bisa main November nanti (lawan Jepang dan Arab Saudi),” harap pelatih asal Korea Selatan itu.

Saat ini, Kevin tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), dan perpindahan federasi.

